Meteo 7 giorni: febbraio termina col maltempo e un'insidiosa irruzione artica!

L'anticiclone pian piano tramonterà nel corso della settimana grazie all'ingresso di masse d'aria ben più fredde di origine artica. Già tra mercoledì e giovedì le correnti fredde settentrionali raggiungeranno la penisola iberica ed il Mediterraneo occidentale, dove daranno vita ad una depressione ricca di maltempo.

Questo maltempo per il momento non ci riguarderà e addirittura dovremo fare i conti con il richiamo molto mite di questa depressione, destinato ad attraversare gran parte del centro e del sud. Pensate che tra venerdì e sabato le temperature potrebbero salire fino a 23-24°C su diverse località del Meridione e delle isole maggiori!

Una parvenza d'instabilità sarà presente solo al nordovest e sull'alto Tirreno tra giovedì, venerdì e sabato: alle tanti nubi si aggiungerà qualche pioggia sparsa.

Il maltempo entrerà nel vivo a partire da domenica, quando la depressione situata sul Mediterraneo occidentale si muoverà verso est e richiamerà aria molto fredda artico-continentale verso l'Italia. Ci sono ancora parecchie incertezze su quella che sarà la traiettoria definitiva del flusso freddo e di conseguenza della depressione mediterranea, ma stando alle medie degli scenari si riscontra una possibile fase piovosa per il nord attorno al 26 febbraio e successivamente maltempo fino a fine febbraio su centro e sud Italia.

La neve potrebbe tornare a quote molto basse soprattutto sulle regioni centrali e a sprazzi anche al nord a partire da domenica, ma saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire la corretta evoluzione di questo insidioso flusso freddo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 22 febbraio: nubi in aumento al nord, stabile e soleggiato al centro e al sud. Temperature stazionarie.

GIovedì 23 febbraio: nubi e instabilità in aumento al nord e alto Tirreno. Piovaschi sparsi su Liguria, Piemonte, Lombardia, Sardegna. Stabile al sud e centro Italia. Temperature in aumento.

Venerdì 24 febbraio: depressione nel Mediterraneo occidentale, possibili piogge sparse su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Neve in alta quota. Netto aumento termico al sud con picchi superiori ai 22-23°C!

Sabato 25 febbraio: piogge sparse al nord e medio-alto Tirreno, stabile al sud con temperature pienamente primaverili (fino a 25°C!).

Domenica 26 febbraio: forte peggioramento su tutto il centro Italia, piogge in espansione anche a Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia. Possibili nevicate a bassa quota in Val Padana (da confermare). Nubi in aumento al sud con piogge sparse e temperature in calo.

Lunedì 27 febbraio: possibile irruzione fredda sul medio-alto Adriatico con neve a bassissima quota. Migliora gradualmente al nord, maltempo diffuso al centro e al sud.

Martedì 28 febbraio: il maltempo insiste al centro Italia con neve fino in collina. Nevicate sparse sulle Alpi specie occidentali. Variabile al sud.

