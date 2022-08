Meteo 7 giorni: estate ufficialmente in difficoltà, altre incursioni fresche in terza decade

Mentre avanza la perturbazione atlantica tanto annunciata nei giorni scorsi registriamo le temperature più alte della settimana sulle regioni centro-meridionali. Questa rapidissima e intensa ondata di caldo raggiungerà l'apice giovedì per poi esser spazzata via dalle correnti più gradevoli nord-occidentali.

La perturbazione al momento sta coinvolgendo il nordovest con piogge e isolati temporali, ma entrerà nel vivo tra giovedì e venerdì con fenomeni diffusi su quasi tutto il nord ed anche al centro Italia (leggi qui maggiori informazioni sulle piogge previste).

Dal fine settimana l'aria più fresca e gradevole affluirà anche al sud, dopodiché l'intero stivale si ritroverà in un periodo a tratti instabile e soprattutto in linea con le temperature del periodo. Il grande caldo, come più volte annunciato nei giorni scorsi, potrebbe davvero farsi da parte fino al termine di agosto!

Nei primi giorni della prossima settimana, ovvero tra 22 e 24 agosto, si prospetta una fase più gradevole ed anche instabile con i soliti temporali pomeridiani ad interessare monti e colline e, marginalmente, le coste.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 17 agosto: caldo africano al sud, ondata di maltempo in arrivo al nord specie su Alpi e nordovest con rischio temporali intensi e localmente violenti. Temperature in calo al nord, in forte aumento altrove.

Giovedì 18 agosto: caldo intenso al centro e al sud con picchi superiori ai 40°C nei settori interni. Maltempo al nord e medio Tirreno, rischio nubifragi su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Temperature in aumento al sud, stazionarie o in calo altrove.

Venerdì 19 agosto: maltempo in estensione al sud, instabilità persistente al nord. Caldo intenso al sud ma con calo termico dalla sera.

Sabato 20 agosto: miglioramento del tempo su gran parte d'Italia eccetto residui fenomeni al sud e basso Adriatico. Temperature in forte calo e venti di maestrale in rinforzo.

Domenica 21 agosto: tempo generalmente stabile eccetto rari temporali pomeridiani sui monti. Clima ventilato al centro e al sud grazie al maestrale. Temperature stazionarie.

Lunedì 22 agosto: instabilità in estensione al centro e al sud con annesso calo termico.

Martedì 23 agosto: acquazzoni e temporali diffusi nei settori interni, specie monti e colline da nord a sud. Più coinvolto il sud Italia dove qualche fenomeno potrà spingersi fin sulle coste. Temperature stazionarie.

Mercoledì 24 agosto: persiste un regime instabile alimentato da aria più gradevole dai quadranti settentrionali. Temporali pomeridiani nei settori interni e montuosi. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

