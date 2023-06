Meteo 7 giorni: esordio d'Estate con parecchie difficoltà!

È da poco cominciata l'Estate meteorologica, come da tradizione, ma dal punto di vista pratico siamo parecchio lontani da quello che molti si aspetterebbero in Estate. In effetti manca ormai da settimane un vero anticiclone in grado di regalare più giornate stabili consecutive e temperature calde. Difatti ci troviamo in un contesto termico leggermente più freddo del solito, soprattutto al sud, dove la temperatura fatica a portarsi oltre i 24-26°C.

Il tempo si manterrà instabile anche nei prossimi giorni sul Mediterraneo, anzi, tenderà ulteriormente ad intensificarsi! Dopo la festa della Repubblica ci sarà un consistente peggioramento del tempo ad opera di una perturbazione atlantica ricca di nubi e piogge. Questa perturbazione agirà tra domenica 4 e martedì 6: saranno tre giorni molto turbolenti e perturbati soprattutto al nord e al centro Italia. Il sud sarà più ai margini della perturbazione quantomeno tra domenica e lunedì.

A seguire l'instabilità potrebbe pian piano farsi da parte per qualche giorno, grazie ad un rinforzo dell'anticiclone africano sull'Italia. Al momento si intravede solo un blando promontorio, che garantirebbe un po' di stabilità specie su coste e pianure, oltre che un aumento delle temperature ma senza eccessi.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 2 Giugno: Festa della Repubblica stabile al mattino, poi possibilità di temporali pomeridiani su monti e colline, specie al centro e al sud. Entro sera acquazzoni e temporali sparsi sulla Val Padana orientale.

Sabato 3 Giugno: temporali e acquazzoni molto frequenti al nord, anche in Val Padana. Fenomeni sparsi nelle zone interne del centro e del sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 Giugno: irrompe una perturbazione atlantica in Sardegna, con tanto maltempo. Fenomeni in estensione al nord e al medio-alto Tirreno. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 5 Giugno: maltempo diffuso al nord e al centro Italia, con temporali localmente intensi. Più stabile al sud, ma non mancheranno piogge sparse su Campania e Puglia settentrionale.

Martedì 6 Giugno: diffusi temporali pomeridiani nei settori interni e in montagna, anche in Val Padana. Più variabile sulle coste.

Mercoledì 7 Giugno: debole rinforzo dell'alta pressione, qualche residuo temporale pomeridiano nei settori interni. Temperature in lieve aumento.

Giovedì 8 Giugno: anticiclone in rinforzo, tempo più stabile eccetto locali temporali pomeridiani in montagna. Temperature in aumento.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località