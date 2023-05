Meteo 7 giorni: ennesimo ciclone nel week-end, poi...

Che ne è del bel tempo? È la domanda che tutti si pongono ora, forse anche paradossalmente visto che fino a poche settimane fa chiedevamo proprio il ritorno della pioggia. Ma come sempre gli estremi non vanno mai bene: dalla siccità si è passati alle alluvioni, come quello dell'Emilia Romagna che ha causato già 6 vittime e danni immensi.

Ma il bel tempo tornerà o continueremo a fare i conti col maltempo? La seconda è al momento la soluzione preferita dalla natura. Ebbene dopo l'attuale ciclone, che si estinguerà a breve, ne arriverà un altro carico di piogge e temporali proprio durante il week-end. Servirà a poco la breve pausa di giovedì e venerdì, sebbene un po' di instabilità comunque non mancherà sul Nordovest e sul lato tirrenico.

Tra sabato e domenica il maltempo sarà diffuso e a tratti intenso, in particolare sulle isole maggiori, al sud e sul Nordovest. Addirittura si prevedono punte di oltre 100 mm in Piemonte. Piogge di ritorno anche in Emilia Romagna, seppur molto meno potenti rispetto a quelle occorse nelle ultime 48 ore.

E poi? Pare proprio che l'instabilità non mollerà la presa facilmente. Il ciclone del week-end si colmerà, ma non si intravedono veri e propri anticicloni in grado di spazzar via nubi e piogge. L'Italia resterà immersa in un'atmosfera instabile, dove acquazzoni e temporali pomeridiani la faranno da padrone. Anche le temperature non subiranno grandi scossoni, come visto qui.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 18 Maggio: possibile breve ripresa dell'alta pressione. Tempo più stabile e temperature in aumento al sud e lato adriatico. Rovesci sparsi al nord e regioni tirreniche.

Venerdì 19 Maggio: breve stabilità al mattino, nuovo peggioramento da ovest tra pomeriggio e sera per l'avvicinamento di una nuova perturbazione.

Sabato 20 Maggio: forte peggioramento al Nordovest, centro Italia e isole maggiori. In arrivo un nuovo ciclone dal Mediterraneo occidentale. Temperature in aumento.

Domenica 21 Maggio: forte maltempo su gran parte d'Italia. Ennesimo week-end con l'ombrello e rischio fenomeni intensi.

Lunedì 22 Maggio: maltempo residuo su Nordovest, centro e sud, tendenza a cessazione dei fenomeni.

Martedì 23 Maggio: instabilità pomeridiana e serale molto presente nelle zone interne da nord a sud. Più variabile sulle coste.

Mercoledì 24 Maggio: mattinata stabile, pomeriggio instabile con tanti rovesci e temporali prevalentemente nelle zone interne da nord a sud. Temperature in aumento.

