Meteo 7 giorni: ennesima breve sferzata ARTICA...e poi?

L'anticiclone primaverile sta avvolgendo tutta Italia, seppur con condizioni meteorologiche differenti tra le regioni occidentali e quelle orientali: sulle prime troviamo tante nubi basse, segno della tanta umidità presente sui settori tirrenici, ad est invece prevale il Sole con temperature da piena primavera.

La linea comune in tutta Italia è solo una: l'assenza di precipitazioni. Un po' di pioggia riuscirà ad affacciarsi in Italia tra sabato e domenica, ma si tratterà solo di piovaschi sparsi su Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Qualche pioviggine al centro Italia sul finire della settimana e altrove ancora stabilità e temperature sopra le medie del periodo.

Di seguito il soleggiamento totale previsto nel corso di sabato 19, che evidenzia la presenza di tanta nuvolosità al nord e sul lato tirrenico:

Un improvviso cambiamento del tempo arriverà tra lunedì e martedì grazie ad un'irruzione fredda di origine artica che avrà il merito di far crollare le temperature su gran parte della penisola (come già discusso in questo articolo).

Oltre al freddo arriverà anche un po' di maltempo prevalentemente al centro e al sud, caratterizzato da acquazzoni sparsi e fiocchi di neve fin verso i 700-900 metri.

Il nord resterà ai margini, eccetto qualche rapida pioggia lunedì sul nordest.

Dopo questa ennesima rapida sferzata fredda dell'inverno tornerà su tutta l'Italia l'alta pressione delle Azzorre, ancora una volta con un discreto carico d'aria mite sub-tropicale.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 19 febbraio: peggioramento al nord, possibili piogge sparse su Liguria orientale, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Nubi diffuse sul versante tirrenico, soleggiato su quello adriatico centro-meridionale ed il lato ionico. Temperature in aumento al sud, in calo altrove.

Domenica 20 febbraio: lieve indebolimento dell'anticiclone, tante nubi al centro e al sud, ma piogge irrisorie relegate ai monti. Temperature stazionarie o in leggero calo.

Lunedì 21 febbraio: intrusione d'aria fredda dai Balcani verso le regioni centrali e meridionali. Venti in rinforzo, fenomeni sparsi su Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo. Temperature stazionarie, in calo solo dalla tarda sera.

Martedì 22 febbraio: piogge e acquazzoni al sud e sul medio-basso Adriatico, neve oltre i 700-900 metri. Sereno altrove. Venti sostenuti di tramontana. Temperature in forte calo.

Mercoledì 23 febbraio: alta pressione in rinforzo, tempo stabile su tutta Italia ma residue raffiche di vento al sud. Temperature in aumento.

Giovedì 24 febbraio: stabile su tutta Italia. Temperature in netto aumento.

Venerdì 25 febbraio: anticiclone forte su tutta Italia, nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature in aumento.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località