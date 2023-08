Meteo 7 giorni: ecco la rinfrescata, ma la prossima settimana si cambia registro

Acquazzoni e temporali stanno interessando tante località del centro e del nord, per merito di correnti più fresche provenienti dai quadranti nord-occidentali. Questo "fiume fresco" sta causando anche un sensibile calo delle temperature, per il momento percepito al nord e parte del centro Italia. Fa ancora molto caldo al sud, ma entro sabato le temperature scenderanno ovunque in maniera democratica.

L'instabilità ci farà compagnia ancora per qualche giorno, ma non su tutte le regioni. Sabato avremo un maggior coinvolgimento del sud e del lato adriatico, domenica fenomeni perlopiù al Nordest e sulle coste adriatiche e lunedì quasi esclusivamente sul medio-basso Adriatico. Altrove i fenomeni saranno molto più rari.

In compenso il clima sarà gradevole almeno fino a lunedì su quasi tutta Italia. Di notte le temperature saranno molto fresche da nord a sud.

Successivamente le carte in tavola cambieranno nuovamente: l'alta pressione africana risalirà la china verso nord, andando ad inglobare tutta Italia. Le temperature torneranno a crescere fino a riportarsi oltre le medie del periodo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 5 Agosto: acquazzoni al Nordest, centro e lato adriatico. Fenomeni sparsi al sud e lato tirrenico. Rischio forti temporali in Puglia. Temperature in calo ovunque.

Domenica 6 Agosto: temporali e acquazzoni sul Triveneto e localmente sulle coste adriatiche fino alla Puglia. Più soleggiato altrove. Temperature stazionarie, gradevoli.

Lunedì 7 Agosto: isolati rovesci sul versante adriatico, stabile altrove. Temperature in lieve calo.

Martedì 8 Agosto: tempo generalmente stabile al mattino, isolati temporali al nord. Temperature in lieve ripresa.

Mercoledì 9 Agosto: generalmente stabile ovunque, temperature in lieve ripresa.

Giovedì 10 Agosto: anticiclone africano in rinforzo ovunque, caldo in aumento.

Venerdì 11 Agosto: anticiclone su tutta Italia, caldo in intensificazione e tempo stabile.

