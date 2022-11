Meteo 7 giorni: ecco l'Autunno per qualche giorno, poi solita storia...

Una vasta depressione a breve prenderà vita nel Mediterraneo, alimentata da aria fredda proveniente dal nord Atlantico riuscita, con parecchie difficoltà, a fiondarsi alle nostre latitudini. Pensate che per il suo arrivo (previsto nel corso di venerdì) è stato indispensabile lo zampino di un uragano risalito lungo l'Atlantico occidentale, il quale è andato ad interagire con la corrente a getto polare che a sua volta ha scatenato una serie di effetti a catena utili per l'arrivo di questa perturbazione in italia.

Ma quanto durerà il maltempo? Sarà una perturbazione intensa e ben organizzata, ma piuttosto rapida. Le prime piogge arriveranno stasera al nordovest, poi l'apice del maltempo arriverà tra venerdì e sabato su buona parte d'Italia. Domenica già tornerà il Sole al nord, mentre le ultime piogge bagneranno il Meridione. Il tutto sarà accompagnato da un netto calo termico.

Dalla prossima settimana, tuttavia, l'Autunno tornerà a faticare a causa della nuova invadenza dell'anticiclone. Ci sono ancora possibilità di piovaschi e locali acqazzoni al nord tra 9 e 10 ottobre (come discusso in questo articolo) ma nel complesso sarà l'anticiclone a fare la voce grossa.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 4 novembre: irruzione fredda in arrivo al nord, rischio piogge e acquazzoni specie al nord-est e Lombardia con isolati nubifragi. Tra pomeriggio e sera tempo in peggioramento anche su centro e sud Italia con temporali. Nevicate abbondanti sulle Alpi oltre 1300-1500 metri, a sprazzi anche sotto queste quote nei settori più interni e riparati. Quota neve più alta in Appennino.Temperature in calo.

Sabato 5 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud, ultime piogge al nordest. Più asciutto al nordovest. Nevicate in Appennino oltre 1500 metri. Temperature in forte calo ovunque.

Domenica 6 novembre: ultime piogge al sud con vento in rinforzo, soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.

Lunedì 7 novembre: anticiclone in nuovo rinforzo su tutta Italia e temperature in repentino aumento. Torna il Sole ovunque.

Martedì 8 novembre: stabile e soleggiato su tutta Italia, temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 9 novembre: blando peggioramento al nord-ovest da confermare, molto stabile altrove. Temperature in aumento.

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordovest, un po' di nubi sul nordest e al centro. Stabile al sud. Temperature in aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: forte anticiclone su tutta Italia, ancora tempo stabile e nebbie probabili su Val Padana e coste.

