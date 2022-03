Meteo 7 giorni: dopo la MITEZZA arriva il MALTEMPO su mezza Italia

I primi giorni della primavera si stanno rivelando piuttosto stabili su tutta la penisola e da metà settimana arriverà anche il tepore tipico della primavera, come già annunciato in questo articolo.

Le temperature, tra mercoledì e sabato, si porteranno attorno ai 20°C in tante località della pianura Padana e nelle zone interne del centro e del sud, grazie al rinforzo dell'alta pressione su tutto il Mediterraneo centrale.

Ma quanto durerà il bel tempo? A quanto pare non molto: i modelli matematici sono concordi riguardo un consistente peggioramento del tempo nel corso del fine settimana, tra sabato sera e la giornata di domenica.

Una depressione proveniente dalla penisola iberica porterà nubi e piogge su gran parte del centro e del sud, oltre che qualche fenomeno passeggero anche al nord. Le precipitazioni più abbondanti riguarderanno le isole maggiori, il Tirreno meridionale ed il medio-basso Adriatico, con accumuli localmente sostanziosi. Le temperature, inoltre, scenderanno di alcuni gradi in concomitanza col maltempo.

Ad inizio prossima settimana potrebbe essere finalmente la volta del nord: una vasta saccatura atlantica andrà ad interessare l'Europa occidentale, favorendo l'innesco dei venti di scirocco su tutta Italia, una condizione indispensabile per l'arrivo delle piogge sul settentrione!

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 23 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia, temperature massime in aumento e tempo stabile.

Giovedì 24 marzo: alta pressione in rinforzo e tempo stabile. Temperature in generale aumento.

Venerdì 25 marzo: stabile su tutta Italia con Sole dominante. Temperature in aumento, massime fino a 22°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud.

Sabato 26 marzo: peggioramento ad opera di una perturbazione atlantica. Piogge e locali temporali in Sardegna, in estensione entro sera su Sicilia e lato tirrenico centro-meridionale. Piovaschi e neve in alta quota sul Triveneto.

Domenica 27 marzo: piogge e rovesci diffusi al centro e al sud, qualche pioviggine in transito anche al nord. Temperature in generale calo.

Lunedì 28 marzo: residuo maltempo al sud e sul medio Adriatico, in via di miglioramento. Stabile altrove.

Martedì 29 marzo: altra perturbazione atlantica in arrivo con piogge estese su gran parte del nord e del medio-alto Tirreno (da confermare). Scirocco al centro e al sud.

