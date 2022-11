Meteo 7 giorni: dinamicità in vista in Italia! PIOGGE su diverse regioni e CALO termico

Si profilano sette giorni piuttosto dinamici per il Mediterraneo e quantomeno sembra totalmente scongiurato il rinforzo dell'anticiclone lungo lo Stivale. Una perturbazione atlantica piuttosto blanda sta raggiungendo il nord in queste ore e sarà proprio questa ad avere una grande importanza sull'evoluzione meteorologica dei prossimi giorni.

Le ultime deboli piogge legate a questa perturbazione si esauriranno già domani, in quanto si sposterà rapidamente verso l'est Europa: qui la perturbazione si isolerà e si raffredderà, venendo poi rispedita indietro durante il week-end. Ed ecco che tra sabato e domenica tale perturbazione scivolerà, in retrogressione, verso il sud ed il basso Adriatico portando un netto calo termico e precipitazioni. I versanti ionici potrebbero fare i conti con temporali e acquazzoni piuttosto intensi.

Ad inizio prossima settimana la perturbazione si muoverà verso nord favorendo precipitazioni e acquazzoni (specie verso metà settimana), oltre che nevicate in montagna, sebbene probabilmente a quote superiori a 2.000m.

Inoltre aumentano le possibilità sul ritorno delle correnti atlantiche dal 16 novembre, come anticipato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 10 novembre: qualche piovasco al nordest, Liguria, Toscana. Stabile al sud. Temperature in lieve aumento ovunque.

Venerdì 11 novembre: anticiclone su gran parte d'Italia. Nebbie o nubi basse possibili in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.

Sabato 12 novembre: aria più fredda dai Balcani in arrivo sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge in arrivo sul Meridione. Venti in rinforzo al sud e nubi in aumento. Temperature in calo netto.

Domenica 13 novembre: maltempo diffuso al sud, in rapida estensione al centro e poi anche al nord entro sera. Nevicate in Appennino ad alta quota. Temperature in netto calo.

Lunedì 14 novembre: insistono le piogge al sud, specie sul lato ionico. Instabilità sparsa al centro (adriatico) e al nord. Temperature in calo.

Martedì 15 novembre: instabilità residua al sud e centro Italia, pausa al nord. Temperature stazionarie.

Mercoledì 16 novembre: peggioramento su gran parte del nord e l'alto Tirreno per l'arrivo di nubi e instabilità dall'Atlantico. Breve miglioramento al sud.

