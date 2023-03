Meteo 7 giorni: dinamicità e forti sbalzi di TEMPERATURA, ma il maltempo?

La mitezza la fa da padrone su tutta Italia, ma dovremo ben presto fare i conti con un sensibile calo delle temperature grazie all'ingresso di correnti più fredde nord-atlantiche che ci riporteranno in inverno per un paio di giorni. Nulla di eccezionale: non ci saranno nevicate a bassa quota, ma certamente gli sbalzi di temperatura saranno notevoli.

Pensate che tra lunedì 27 e martedì 28 le temperature scenderanno ovunque sotto le medie del periodo, addirittura con picchi di 6-8°C sotto le medie sulle regioni adriatiche e al sud. Inoltre nelle ore notturne di martedì e mercoledì i venti cominceranno ad attenuarsi e i cieli a rasserenarsi, per cui sarà facile imbattersi in brinate e gelate su valli, conche e anche nei settori interni e pianeggianti.

In occasione di questo momentaneo raffreddamento ci saranno ancora veloci rovesci e temporali: dapprima toccherà al nord nella giornata di domenica (soprattutto al Nordest), poi anche a centro e sud nella giornata di lunedì. Gli accumuli di pioggia saranno generalmente scarsi, eccezion fatta per isolati temporali che potranno dar vita a piogge più consistenti. In sostanza tra i settori dove meno pioverà fino al termine del mese saranno il Nordovest e le isole maggiori.

Ma nel finale di marzo ecco il ritorno dell'anticiclone con correnti sub-tropicali che faranno nuovamente impennare ovunque la colonnina di mercurio. Per il ritorno del maltempo dovremmo attendere l'inizio di aprile, come discusso in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 26 marzo: veloci rovesci e qualche isolato forte temporale al nord, specie tra pomeriggio e sera. Nubi in aumento al centro con piogge sparse. Mite e stabile al sud.

Lunedì 27 marzo: maltempo in spostamento al centro e al sud con netto calo delle temperature! Venti molto forti di ponente e maestrale su centro, sud e isole maggiori.

Martedì 28 marzo: ultime piogge sparse sulle regioni adriatiche, venti forti di tramontana. Molto freddo in Val Padana di notte. Temperature in calo netto ovunque.

Mercoledì 29 marzo: più soleggiato ovunque, ma temperature sotto le medie del periodo.

GIovedì 30 marzo: torna l'alta pressione su tutta Italia, temperature in deciso aumento!

Venerdì 31 marzo: stabile su tutta Italia e clima molto mite. Ulteriore aumento delle temperature con picchi anomali di 25-26°C al sud e isole maggiori.

Sabato 1 aprile: possibile nuovo guasto a partire dal nord per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Temperature stazionarie.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località