Meteo 7 giorni: dicembre parte col brutto tempo, poi...

Una depressione si sta rapidamente approfondendo in queste ore sul mar Tirreno e sarà proprio questa a regalare un finale di novembre ricco di piogge su tante località del Meridione. Resterà ai margini il nord, ma solo per poco!

Con l'avvio di dicembre torneranno a farsi più insistenti le correnti atlantiche anche per il lato tirrenico centro-settentrionale e per il nord, pronte a riportare un po' di piogge e condizioni meteorologiche tardo autunnali.

In particolare questo peggioramento potrebbe manifestarsi tra venerdì 2 e domenica 4, due giorni in cui la pioggia potrebbe scendere su tante città del nord Italia e la neve potrà accumularsi sulle Alpi e l'Appennino settentrionale fino a quote interessanti (circa 800-1000 metri stando agli ultimi aggiornamenti).

A seguire prende sempre più piede l'ipotesi anticiclonica, come discusso in questo articolo. Un ciclone in approfondimento nell'Atlantico occidentale spingerà sul Mediterraneo centrale un promontorio d'alta pressione sub-tropicale piuttosto blando, in grado però di regalare qualche giorno di stabilità ed un leggero aumento delle temperature quantomeno al sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 30 novembre: maltempo al sud e basso Adriatico, rischio nubifragi sui settori ionici. Migliora sul resto d'Italia. Temperature in calo.

Giovedì 1 dicembre: il nuovo mese parte con nubi, piogge sparse e clima freddo al sud. Più stabile ma sempre freddo al centro e al nord.

Venerdì 2 dicembre: residui fenomeni al sud, specie sui versanti ionici, più stabile altrove. Dalla sera nuovo peggioramento in avvicinamento al nordovest! Clima freddo con temperature sotto le medie!

Sabato 3 dicembre: ondata di maltempo al nord e medio-alto Tirreno per l'arrivo di una perturbazione da ovest. Fenomeni prevalentemente deboli o moderati. Nevicate sulle Alpi a medio-alte quote.

Domenica 4 dicembre: residue piogge al nord e lato tirrenico, possibile graduale rinforzo dell'alta pressione.

Lunedì 5 dicembre: anticiclone su tutta Italia, tempo più stabile e a tratti nebbioso.

Martedì 6 dicembre: stabile e soleggiato al sud, nubi basse e nebbie al nord. Alta pressione su tutto il Mediterraneo centrale. Temperature in aumento.

