Meteo 7 giorni: depressione su mezza Italia, poi temporali sull'altra metà!

Nubi, piogge, rovesci, temporali, tuoni, grandine: ci sarà un po' di tutto nei prossimi sette giorni in Italia. L'elevata dinamicità nel Mediterraneo sarà determinata dal transito di perturbazioni atlantiche e da correnti più fredde provenienti dall'est Europa, le quali prolungheranno la fase più fredda del normale ormai in atto da parecchi giorni (eccezion fatta per qualche spodarico giorno più mite).

Ora toccherà a centro e sud aprire gli ombrelli: una depressione si sta approfondendo sul medio-basso Tirreno e sarà proprio questa ad imperversare nelle prossime 48 ore sul Meridione. Piogge e rovesci saranno frequenti e diffusi specie su Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Marche. Qualche forte temporale potrà interessare anche la Sicilia tra domenica e lunedì. Il nord, per il momento, resterà ai margini della maggior instabilità!

Certo, qualche rovescio o temporale potrà manifestarsi lunedì al Nordovest, ma per l'arrivo di fenomeni più estesi e importanti occorrerà attendere la giornata di mercoledì 19! Un nucleo instabile da ovest irromperà sul nord Italia dove nel frattempo affluirà anche aria più fredda dall'est: il risultato sarà lo sviluppo di numerosi rovesci e temporali che localmente sfoceranno in grandinate e locali nubifragi. Gli accumuli di pioggia più corposi tra mercoledì e giovedì sono previsti principalmente al Nordovest!

In definitiva saranno sette giorni ricchi di instabilità, dapprima al centro e al sud e successivamente anche al nord! Il risultato sarà l'arrivo di precipitazioni abbastanza democratiche per gran parte d'Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 16 Aprile: maltempo diffuso al sud Italia, Molise, Abruzzo e Marche. Rischio temporali forti su Campania, Calabria, Puglia. Più stabile al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 17 Aprile: aria fredda in isolamento su centro e sud Italia, rischio rovesci e temporali frequenti. Rovesci e temporali sparsi anche sul nord Italia, specie su monti e colline del Nordovest. Temperature stazionarie.

Martedì 18 Aprile: tempo instabile specie nelle ore pomeridiani con acquazzoni e temporali sparsi! Colline e montagne nel mirino. Temperature stazionarie.

Mercoledì 19 Aprile: deciso peggioramento al nord con numerosi rovesci e temporali. Fenomeni localmente intensi e colmi di grandine. Rovesci sparsi sulle regioni centrali. Temperature in calo.

Giovedì 20 Aprile: temporali persistenti sul nord Italia, in particolare al Nordovest con accumuli più abbondanti su Alpi e pedemontane. Fenomeni sparsi su centro e sud, temperature sotto le medie del periodo.

Venerdì 21 Aprile: attenuazione della forte instabilità al nord, fenomeni nettamente più rari e circoscritti. Insistono rovesci sparsi al sud e medio-basso Adriatico. Temperature stazionarie.

Sabato 22 Aprile: ultimi fenomeni al sud, migliora altrove per il rinforzo dell'anticiclone (da confermare).

