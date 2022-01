Meteo 7 giorni: depressione imminente su parte d'Italia, incertezze sul WEEK-END!

Dopo una domenica a tratti primaverile su tante regioni italiane, in particolare al sud, il tempo è pronto nuovamente a peggiorare proprio a cavallo tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, come già vi avevamo anticipato in questo articolo.

Una massa d'aria fredda di origine artica è in rapido movimento verso il Mediterraneo e lo raggiungerà tra lunedì 31 e martedì 1: saranno le regioni del centro e del sud a fare i conti con questo nuovo peggioramento, caratterizzato da una depressione fredda ricca di piogge e nevicate.

Le prime note instabili sono attese lunedì 31 al centro Italia e lungo il versante tirrenico, dove prenderà vita una depressione alimentata dall'aria fredda. Qualche fenomeno isolato farà visita anche a Liguria, Toscana ed Emilia Romagna in via del tutto provvisoria.

Martedì ci sarà l'apice del maltempo: sarà un avvio di febbraio perturbato su gran parte del sud e sul medio-basso Adriatico dove avremo piogge diffuse e nevicate fino in alta collina. Non escludiamo fiocchi con accumulo anche a 500 metri su Molise, Subappennino Dauno e Basilicata. Forti nevicate attese anche in Calabria, oltre 700 metri (con accumuli importanti sulla Sila) e sulla Sicilia oltre 700-800 metri.

Mercoledì 2 avremo gli ultimi fenomeni al sud con venti sostenuti di tramontana, ma l'alta pressione delle Azzorre spingerà con forza e proverà ad impossessarsi dell'Italia. Ci riuscirà per qualche giorno, almeno fino a venerdì 4, dopodiché salgono nettamente i dubbi sul prossimo fine settimana.

Secondo gli ultimissimi aggiornamenti aumentano leggermente le possibilità affinché il fronte atlantico possa scendere di latitudine fino a raggiungere l'Italia (da sabato prossimo). In questo caso potremmo assistere ad un netto aumento delle nubi e al ritorno di piogge sparse sul lato tirrenico, al nordest ed occasionalmente al nordovest.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Lunedì 31 gennaio: stabile al mattino, dal pomeriggio nubi in aumento al nord e centro Italia, piogge sparse sulle coste tirreniche, Liguria ed Emilia Romagna. Temperature stazionarie o in lieve aumento momentaneo.

Martedì 1 febbraio: incursione di aria fredda che darà vita ad una depressione tirrenica. Maltempo diffuso al sud, residui fenomeni al centro. Neve fino in alta collina sull'Appennino centro-meridionale. Accumuli abbondanti oltre i 900/1000 metri. Temperature in netto calo.

Mercoledì 2 febbraio: residui fenomeni al sud con vento forte e clima molto freddo. Stabile e secco al nord.Temperature in aumento al nord, stazionarie al sud.

Giovedì 3 febbraio: aria fredda che continua ad affluire verso il sud ed il basso Adriatico, con fenomeni isolati. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Venerdì 4 febbraio: stabile su tutta Italia, alta pressione in rinforzo e temperature in aumento.

Sabato 5 febbraio: probabile ingresso di aria umida atlantica verso le regioni tirreniche e il nord, con piogge deboli e sparse. Temperature in aumento.

Domenica 6 febbraio: aria umida e fresca atlantica verso il centro ed il nord, qualche pioggia sul lato tirrenico e nordest. Più stabile e mite al sud.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località