Meteo 7 giorni: depressione e freddo a lungo protagonisti, tanta NEVE in vista

L'inverno sta finalmente mostrando il suo volto dopo un inizio da dimenticare, spesso caratterizzato da anticicloni e rari episodi piovosi. Ora l'Europa è avvolta da una grande massa d'aria di origine polare, la quale ha fatto precipitare le temperature su tanti Paesi europei e su tutto il nord Italia, e pare proprio che potrebbe persistere ancora a lungo sui nostri territori.

Secondo le ultimissime simulazioni modellistiche l'aria fredda si isolerà all'interno del Mediterraneo e vi resterà per almeno altri sette giorni, permettendo al maltempo si persistere sullo Stivale ancora per tanti giorni, assieme ovviamente alle basse temperature. Ne conseguiranno accumuli di pioggia (e di neve) davvero importanti che mancano in Italia, in inverno, da diversi anni.

Le piogge e le nevicate saranno determinate da una serie di depressioni che, una dopo l'altra, si muoveranno da ovest verso est nel Mediterraneo. La principale è attesa domani e sarà particolarmente irruenta come già descritto in questo articolo. Un ciclone particolarmente profondo prenderà vita nel medio-basso Tirreno e sarà questo a causare temporali, isolati nubifragi sulle regioni del centro e del sud, oltre che nevicate molto abbondanti lungo l'Appennino. Entro sabato potrebbero precipitare oltre 70-80 cm di neve oltre i 1000 metri sull'Appennino centrale, ma i fiocchi potrebbero spingersi sin verso le quote di media collina (circa 400-500 metri).

Questa depressione persisterà fino ad inizio prossima settimana tra centro e sud Italia, pertanto pioggia, freddo e neve saranno protagonisti indiscussi sulle nostre regioni peninsulari. Il nord, invece, vedrà un rapido miglioramento da domani (eccezion fatta per le ultime nevicate a bassissima quota in Emilia Romagna). Per un ritorno delle precipitazioni sarà necessario attendere l'inizio della prossima settimana, ma lo vedremo meglio in un prossimo approfondimento.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 20 gennaio: ciclone in arrivo al centro e al sud, rischio venti impetuosi tra pomeriggio e sera su Lazio, Campania, Sardegna, Basilicata, Campania, Molise. Al tempo stesso possibili nubifragi e grandinate. Forti nevicate sull'Appennino centro-meridionale con accumuli importanti oltre 1000 metri. Neve fino a 500 metri al centro Italia, 600 metri su Puglia, Basilicata, Campania, Sardegna. Nevicate residue in Emilia Romagna fino in pianura. Temperature in calo ovunque.

Sabato 21 gennaio: isolamento della saccatura fredda nel Mediterraneo e ancora tanto maltempo al centro e al sud. Nevicate abbondanti in Appennino a quote sempre più basse, fino in bassa collina sul versante adriatico fino al Molise.

Domenica 22 gennaio: ancora clima da pieno inverno su gran parte d'Italia, freddo e neve in bassa collina sul centro Italia, fino a 500 metri su Puglia, Campania, Basilicata, 600 metri su Calabria settentrionale. Rischio nubifragi su Sicilia, reggino, crotonese, Salento.

Lunedì 23 gennaio: freddo e maltempo invernale al sud e medio-basso Adriatico. Nevicate a quote basse su Abruzzo e Molise fino in collina al sud! Possibile ritornante delle precipitazioni sul Nordest con neve a sprazzi in pianura sull'Emilia, in collina altrove. Rischio nubifragi sui settori ionici. Temperature in calo ovunque!

Martedì 24 gennaio: il maltempo non molla la presa al sud. Ancora nubi, piogge, nevicate a quote collinari e clima freddo. Possibili nevicate anche al nordest (da confermare). Più asciutto al nordovest.

Mercoledì 25 gennaio: piogge sparse al sud con neve oltre i 600-700 metri, nubi e instabilità anche lungo il versante adriatico. Più soleggiato sui settori tirrenici settentrionali e al nordovest.

Giovedì 26 gennaio: piogge sparse al sud e clima freddo. Neve in Appennino fino a quote di bassa montagna o alta collina. Stabile al nord.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località