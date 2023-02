Meteo 7 giorni: depressione bloccata nel Mediterraneo tutta la settimana!

L'anticiclone che ci ha fatto compagnia fino al 24 febbraio ha definitivamente lasciato il Mediterraneo e al suo posto si è instaurata una circolazione ciclonica piuttosto statica, la quale ci farà compagnia per gran parte della settimana.

Nella mappa a correndo dell'articolo possiamo facilmente intuire la presenza di una bassa pressione letteralmente bloccata nel Mediterraneo, in particolare sul Tirreno centro-meridionale, mentre gli anticicloni prediligono l'Atlantico.

Questa bassa pressione sta già coinvolgendo tante nostre regioni da nord a sud, dove è tornata la pioggia e la neve dopo tanta siccità. Molti diranno: "ma dov'è tutta questa neve?". Beh, effettivamente la neve in pianura non c'è stata, o meglio è stata molto isolata su Piemonte e a sprazzi in Emilia. I fiocchi hanno raggiunto i 150 metri ma per accumuli nevosi degni di nota occorre spingersi oltre i 300-500 metri di altezza. Tutto come previsto nei nostri editoriali di venerdì e sabato scorsi.

In montagna, specie tra Liguria e Piemonte, possiamo registrare accumuli di neve decisamente importanti, localmente anche oltre 1 metro (come ad esempio su Prato Nevoso).

Ora le temperature tenderanno gradualmente a salire anche al nord, mentre scenderanno lentamente sul resto d'Italia. Insomma ci sarà una sorta di "omogeneità" termica tra nord a sud. Il maltempo, però, sarà ancora molto presente soprattutto al centro e al sud! Come già anticipato in questo articolo ci aspettano molti giorni ricchi di nubi, piovaschi, acquazzoni e locali temporali che potranno dar vita ad accumuli totali (almeno fino a sabato 4 marzo) superiori ai 70-90 mm.

Un po' ai margini sarà il nord, troppo distante dal centro di bassa pressione situato sul medio-basso Tirreno. Solo mercoledì avremo un passaggio perturbato degno d'interesse che dispenserà piogge e fiocchi di neve in collina.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 28 febbraio: residui ultimi fenomeni su Liguria e Piemonte. Maltempo sulle regioni centrali e meridionali con neve ad alta quota. Temperature in aumento.

Mercoledì 1 marzo: il nuovo mese parte con l'instabilità presente soprattutto al centro e al sud Italia. Fronte perturbato anche al nord, possibilità di piogge diffuse deboli o moderate, con fiocchi di neve in collina. Temperature in aumento.

Giovedì 2 marzo: instabilità persistente al centro e al sud, graduale miglioramento al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 3 marzo: generalmente stabile su tutto il centro e il nord, residue piogge al sud. Il maltempo allenta la presa.

Sabato 4 marzo: da valutare la possibile persistenza della depressione sul basso Tirreno con annesso maltempo al sud. Aria più fredda in arrivo sul lato adriatico con fenomeni sparsi. Più stabile al nord. Temperature in calo.

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni. Più stabile altrove seppur con nubi basse al nord e lato tirrenico. Temperature stazionarie.

Lunedì 6 marzo: ipotetico nuovo guasto a cominciare dal nord e dal centro Italia per l'avvicinarsi di un nucleo freddo e instabile dalla Francia (ttutto da confermare).

