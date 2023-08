Meteo 7 giorni: depressione alle porte, poi altro cambiamento!

La stabilità ha le ore contate: una depressione particolarmente profonda ed estesa, situata nei pressi della Gran Bretagna, si sta dirigendo a gran velocità sul Mediterraneo, dove approderà tra 3 e 4 Agosto. I suoi effetti saranno ben evidenti su tutta Italia, soprattutto sul lato termico!

Le temperature, infatti, crolleranno vertiginosamente al passaggio del fronte freddo della perturbazione. La prima spallata alle temperature arriverà tra giovedì sera e venerdì mattina al nord, poi da venerdì pomeriggio al centro e infine dalle prime ore di sabato al sud Italia. Ovunque la colonnina di mercurio perderà dai 5 ai 10°C.

Ma ovviamente non avremo solo un calo vistoso delle temperature! Al calo termico sarà associata forte instabilità convettiva, ovvero temporali localmente intensi e violenti, ricchi di grandine e colpi di vento. Rischio elevato per il nord tra 3 e 4 Agosto, specie sul Nordest dove non escludiamo grandine di grosse dimensioni, forti venti e anche qualche tromba d'aria.

Venerdì 4 Agosto l'instabilità sarà diffusa anche al centro Italia, specie sul lato adriatico. Infine toccherà al sud nella giornata di sabato, dove tornerà un po' di pioggia dopo un lungo periodo di stabilità. Le temperature saranno ovunque inferiori alle medie del periodo:

Successivamente si rinforzerà l'alta pressione su buona parte del Paese, ma le temperature faranno un po' di fatica nel risalire oltre le medie del periodo!

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 3 Agosto: forti temporali in arrivo al nord, con grandinate di medio-grosse dimensioni e colpi di vento su Alpi e Prealpi, in estensione alle pianure del Nordest e localmente su Lombardia e Piemonte. Stabile altrove e caldo in aumento (momentaneo).

Venerdì 4 Agosto: maltempo diffuso al nord, temporali localmente violenti. Peggioramento in estensione al centro, rischio temporali violenti su Marche, Abruzzo, Umbria. Temperature in crollo al nord.

Sabato 5 Agosto: acquazzoni al Nordest, centro e lato adriatico. Fenomeni sparsi al sud e lato tirrenico. Temperature in calo ovunque.

Domenica 6 Agosto: ultimi rovesci sul lato adriatico e al sud, torna il Sole altrove. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 7 Agosto: generalmente stabile e temperature in lieve ripresa.

Martedì 8 Agosto: tempo generalmente stabile al mattino, isolati temporali al nord. Temperature in lieve ripresa.

Mercoledì 9 Agosto: generalmente stabile ovunque, temperature in lieve ripresa.

