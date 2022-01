Meteo 7 giorni: davvero una settimana di stabilità su tutta Italia?

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici sembrano davvero non lasciar scampo: l'Italia potrebbe davvero vivere un'intera settimana di tempo stabile, per effetto del vasto anticiclone delle Azzorre che proprio in queste ore si sta ben radicando sul Mediterraneo centro-occidentale. Insomma, si preannuncia una nuova lunga pausa dell'inverno, abbastanza simile a quella occorsa durante le vacanze natalizie (sebbene non ugualmente calda).

L'alta pressione ha già sovrastato tutta Italia da stamattina e persisterà almeno fino all'inizio della prossima settimana. Ma ci attendono davvero 7 giorni di totale stabilità? Ebbene quasi certamente sarà così, al netto di clamorosi colpi di scena dalle possibilità quasi prossime allo zero.

Le precipitazioni mancheranno su gran parte d'Italia almeno fino al prossimo mercoledì, eccetto qualche sporadico piovasco che potrebbe fare la sua comparsa tra lunedì e martedì a causa di infiltrazioni fredde dai Balcani. Saranno proprio questi refoli freddi a riportare le temperature sulle medie del periodo, però sempre in un contesto anticiclonico. Qualche rapidissima pioggia potrebbe bagnare Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, ma parliamo di fenomeni troppo poco degni di nota. Nulla da dire per il nord, dove pioggia e neve mancheranno totalmente nel corso dei prossimi 7 giorni.

Un cambio di passo potrebbe farsi largo nella terza decade, come anticipato in questo articolo.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 14 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Molto freddo di notte, più gradevole di giorno. Aumento netto delle temperature in montagna.

Sabato 15 gennaio: alta pressione su tutta Italia e tempo stabile. Banchi di nebbia sparsi in pianura Padana e nelle valli. Temperature in aumento nelle massime, scendono le minime grazie alle inversioni termiche.

Domenica 16 gennaio: giornata stabile e caratterizzata da inversioni termiche tra pianura e montagna. Nebbie in Val Padana, clima gradevole su Alpi e Appennini.

Lunedì 17 gennaio: intrusione di deboli refoli freddi dai Balcani sotto l'anticiclone e possibile formazione di piogge deboli e isolate al sud e sul medio-basso Adriatico. Stabile altrove. Temperature in netto calo.

Martedì 18 gennaio: isolati fenomeni al sud, in un contesto sempre debolmente anticiclonico. Stabile e soleggiato al nord.Temperature in calo, nelle medie del periodo. Molto freddo all'alba su pianure, coste, valli, conche, altipiani.

Mercoledì 19 gennaio: stabile su tutta Italia, persiste l'anticiclone ma con temperature nelle medie del periodo.

Giovedì 20 gennaio: anticiclone sull'Italia e tempo che si mantiene stabile. Forti inversioni termiche notturne e clima rigido al risveglio da nord a sud. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località