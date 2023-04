Meteo 7 giorni: dalle piogge ai primi CALDI?

Stiamo per entrare nell'ultima settimana di Aprile, la quale si preannuncia molto dinamica e ricca di stravolgimenti meteo nel Mediterraneo, esattamente in linea con la nuova impostazione barica degli ultimi 40 giorni. La staticità delle precedenti due stagioni sembra essere alle spalle ed ora possiamo commentare con molto più interesse e molta più frequenza l'arrivo del maltempo.

Ebbene il tempo sta per peggiorare nuovamente grazie ad una perturbazione nord-atlantica, ormai alle porte dell'Italia. I primi temporali degni di nota arriveranno domenica, tra pomeriggio e sera, sul nord Italia e molto più sporadicamente lungo il versante adriatico. Saranno il preludio ad un sensibile peggioramento nel corso di lunedì 24 Aprile: un vasto fronte temporalesco attraverserà il nord e si dirigererà sulle regioni centrali (leggi qui maggiori informazioni).

Anche martedì 25, giorno della festa della Liberazione, ci sarà altra instabilità soprattutto al nord e al centro Italia, ma di entità inferiore rispetto al giorno precedente.

Superata quest'altra ondata di maltempo potrebbe essere la volta dell'anticiclone africano, di cui parliamo già da qualche giorno. L'anticiclone si addosserà al Mediterraneo ma a quanto pare non si piazzerà in modo opprimente e deleterio sulle nostre teste. Ciò non toglie che il tempo sarà stabile su tante regioni tra 27 e 29 Aprile, mentre le temperature saliranno fino a 23-24°C. Qualche picco di 26-27°C è da mettere in conto specie sulle isole maggiori.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 23 Aprile: tempo stabile al mattino su quasi tutta la penisola, clima più mite da nord a sud grazie alle correnti tiepide meridionali.Ritorno dei temporali dal pomeriggio sul settentrione, oltre che sulla fascia adriatica.

Lunedì 24 Aprile: netto peggioramento su tutto il nord con temporali diffusi. Fronte temporalesco in movimento verso il centro nel pomeriggio ed anche al sud entro sera. Più ai margini Calabria e isole maggiori.

Martedì 25 Aprile: possibile nuova perturbazione a partire dal nord, in veloce movimento verso centro e sud. Festa della Liberazione con l'ombrello a portata di mano!

Mercoledì 26 Aprile: ultimi fenomeni al sud e sul medio-basso Adriatico, con tendenza al miglioramento. Stabile al nord.

Giovedì 27 Aprile: anticiclone africano in rinforzo su tutta Italia, temperature in aumento e tempo stabile.

Venerdì 28 Aprile: stabile su tutta Italia, anticiclone africano in rinforzo e clima molto mite, a tratti caldo.

Sabato 29 Aprile: stabile su gran parte d'Italia, qualche temporale in montagna e al nord. Temperature stazionarie, fino a 24-26°C.

