Meteo 7 giorni: dalla PIOGGIA ad un CAPODANNO versione primavera

Le gradevoli festività natalizie, dominate dalle correnti sud-occidentali, potrebbero far spazio a festività di Capodanno addirittura tardo primaverili. Tutti i modelli matematici sono ormai concordi circa un repentino rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale nella seconda parte della settimana, ovvero tra la fine di dicembre e l'inizio del 2022.

Questo vasto anticiclone potrebbe avvolgere tutto il Mediterraneo centro-occidentale con valori di pressione alle varie quote e di geopotenziale simili a quelli di giugno o luglio. Insomma faremo i conti con un anticiclone africano tipico del periodo estivo.

Ovviamente non registeremo temperature da piena estate, considerando che ci troviamo in pieno inverno ed il fenomeno dell'inversione termica è più che primario.

Verrà così a crearsi una netta differenza di temperatura tra le montagne e le pianure: in alta quota avremo temperature più alte, a tratti eccezionali fino a 12-14°C a 1500 metri (leggi qui l'approfondimento), mentre nelle valli e nelle pianure avremo temperature spesso più basse. Una situazione "paradossale", ma che trova la risposta nel fenomeno dell'inversione termica.

Prima di questo forte anticiclone, dovremo fare i conti con l'ultima perturbazione dell'anno che porterà ancora qualche pioggia ed un breve e blando calo delle temperature.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 28 dicembre: nuova rapida perturbazione nelle prime ore della giornata al sud e medio-basso Adriatico. Migliora rapidamente in giornata. Più stabile al nord e quasi tutto il centro. Temperature in lieve calo.

Mercoledì 29 dicembre: stabile su tutta Italia, eccetto residue deboli piogge su Sicilia e Calabria tirrenica. Stabile e soleggiato al nord. Temperature stazionarie.

Giovedì 30 dicembre: alta pressione in rinforzo ovunque e tempo stabile. Temperature in aumento ovunque.

Venerdì 31 dicembre: alta pressione forte su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Nebbie e nubi basse al nord, stabile e soleggiato altrove. Temperature in netto aumento.

Sabato 1 gennaio: Capodanno con l'alta pressione da nord a sud. Nebbie e nubi basse diffuse in pianura Padana e sul lato tirrenico. Clima primaverile in montagna, mite anche al sud e lato adriatico. Temperature in aumento, ecco le massime previste:

Domenica 2 gennaio: stabile da nord a sud grazie all'anticiclone africano. Mite in montagna, più freddo su pianura Padana e coste tirreniche grazie a nebbie e nubi basse. Mite al sud laddove splenderà il Sole. Temperature stazionarie.

Lunedì 3 gennaio: possibile cedimento dell'alta pressione, infiltrazioni umide e instabili verso il lato tirrenico (da confermare).

