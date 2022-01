Meteo 7 giorni: dall'alta pressione al forte FREDDO dell'est

Freddo e maltempo saranno a breve nuovamente protagonisti sul territorio italiano, dopo oltre una settimana di dominio anticiclonico. Nei prossimi giorni, infatti, la nostra penisola farà i conti con aria molto fredda proveniente dal nord Europa (di origine artico-continentale) che non solo farà precipitare le temperature ma porterà piogge sparse e anche fiocchi di neve a bassa quota.

Centro e sud saranno i settori coinvolti dall'aria fredda e dalle varie perturbazioni, mentre il nord resterà ancora una volta ai margini del maltempo e vedrà così allungarsi il periodo di stabilità e siccità (almeno fino alla prossima settimana).

Il primo rapido guasto è atteso giovedì e coinvolgerà prettamente le regioni tirreniche: trattasi di una blanda depressione proveniente dalla Francia che porterà qualche pioggia sparsa su Liguria (nelle ore notturne), Toscana, Lazio, Campania, Calabria ed Emilia Romagna. Nulla di rilevante.

Venerdì irromperà il fronte freddo della massa gelida artico-continentale: l'aria fredda darà vita a nubi, piogge e locali forti acquazzoni su gran parte dell'Adriatico centro-meridionale, in movimento verso Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e poi in estensione anche a Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Questo fronte freddo porterà anche nevicate sparse fino in alta collina grazie ad un sensibile calo delle temperature. Il tutto, però, sarà molto fugace e si consumerà entro la tarda sera di venerdì.

L'apice del freddo arriverà tra il week-end e l'inizio della prossima settimana: l'aria gelida proveniente dall'Europa orientale causerà un netto calo termico su tutta Italia, ma in maniera particolare al sud dove avremo temperature fino a 10°C sotto le medie del periodo. Oltre al freddo arriverà anche qualche fiocco di neve nel fine settimana e probabilmente qualche nevicata più importante anche sulle coste tra lunedì e martedì.

Ad inizio settimana, infatti, potrebbe farsi largo verso il basso Adriatico e il sud una retrogressione gelida (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedì 20 gennaio: graduale cedimento dell'alta pressione. Piccola depressione in arrivo dalla Francia verso il centro Italia ed il lato tirrenico. Attese deboli piogge su Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Emilia Romagna. Stabile sul resto del nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 21 gennaio: intrusione di aria molto fredda dai Balcani con piogge e nevicate sparse in collina sul versante adriatico. Piogge in transito anche al sud con neve in montagna, in calo di quota entro sera fino in alta collina. Nubi di passaggio in Emilia Romagna con piogge sparse e molto brevi. Tempo più stabile sul resto del nord e dell'alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Sabato 22 gennaio: correnti molto fredde dai Balcani verso centro e sud Italia. Possibilità di fiocchi di neve fino a bassa quota sul basso Adriatico. Venti forti di tramontana. Temperature in forte calo.

Domenica 23 gennaio: isolati fenomeni al sud e sul basso Adriatico, nevosi fino a bassa quota. Soleggiato altrove. Venti forti di tramontana. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 24 gennaio: possibile persistenza dell'aria gelida al sud e sul medio-basso Adriatico, con nevicate sparse in pianura e sulle coste (da confermare). Temperature in calo.

Martedì 25 gennaio: residui fenomeni al sud e clima gelido. Sempre sereno e freddo al nord e medio-alto Tirreno.

Mercoledì 26 gennaio: tempo stabile su gran parte d'Italia, ma temperature che restano sotto le medie del periodo.

