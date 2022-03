Meteo 7 giorni: dal tepore al FREDDO, esordio di primavera da dimenticare

Il freddo non mollerà facilmente la presa e lo confermano gli aggiornamenti pomeridiani dei modelli matematici che vedono l'Italia come uno dei bersagli principali dell'intenso freddo proveniente dall'est Europa.

Dunque la fase più tiepida e polverosa africana in atto in queste ore si chiuderà improvvisamente per far nuovamente spazio all'inverno, nonostante siamo ormai ad un passo dall'equinozio di primavera (atteso il 20 marzo). Le fredde correnti dell'est invaderanno il Mediterraneo già nel corso del fine settimana, ma il nucleo freddo più instabile subentrerà tra lunedì, martedì e le prime ore di mercoledì con venti sostenuti, piovaschi, temporali e anche fiocchi di neve in collina (leggi qui maggiori approfondimenti).

L'obiettivo del freddo sarà il sud ed il medio-basso Adriatico: sarà proprio su questi settori che avremo frequenti piogge disorganizzate, acquazzoni improvvisi, gran freddo e nevicate fino a quote di collina. Al nord e sul lato tirrenico centro-settentrionale proseguirà la siccità, in un contesto più freddo del solito.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Giovedi 17 marzo: generalmente stabile da nord a sud, temperature stazionarie.

Venerdì 18 marzo: venti in rotazione dai quadranti nord-orientali, primi cenni di instabilità al sud e sul basso Adriatico. Temperature in calo.

Sabato 19 marzo: piogge e rovesci sparsi al sud, soleggiato al centro e al nord. Venti in rinforzo di grecale. Calo delle temperature ovunque.

Domenica 20 marzo: giorno dell'equinozio di primavera con possibile irruzione fredda dai Balcani verso il medio-basso adriatico e il sud. Piogge e acquazzoni sparsi, con fiocchi di neve sparsi in collina tra Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Stabile al nord e medio-alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Lunedì 21 marzo: insistono fredde correnti nord-orientali con nevicate sparse a bassissima quota sul basso Adriatico e al sud. Più stabile altrove. Clima freddo e pienamente invernale.

Martedì 22 marzo: ancora freddo su tutta Italia, nuovo nucleo instabile in arrivo dai Balcani con tanto freddo e nevicate sparse fino in collina su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata. Stabile e freddo al nord.

Mercoledì 23 marzo: ultimi fenomeni al sud, tempo in graduale miglioramento ma temperature sotto le medie del periodo.

