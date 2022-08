Meteo 7 giorni: dal maltempo all'estate settembrina?

Le correnti atlantiche, piuttosto timide, continueranno ad interagire con alcune nostre regioni per buona parte della settimana, favorendo lo sviluppo di molti acquazzoni e temporali ma effettivamente quasi nulla di ben organizzato in grado di ricoprire vasti territori. Solo il nordovest potrebbe assistere a piogge più corpose, essenziali per la lotta alla siccità.

Sarà il nord e a sprazzi il centro Italia ad assistere alla maggior instabilità, mentre il sud godrà di condizioni meteorologiche generalmente più stabili grazie ad un timido rinforzo dell'anticiclone. Tutto questo almeno fino al termine della settimana, con temperature attorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra.

Tutto cambierà nella prima parte della prossima settimana, ovvero tra 5 e 7 settembre, quando l'anticiclone sub-tropicale tornerà ad avvolgere l'Italia regalando giornate stabili e caldo accentuato! Come già accennato in questo articolo potremmo imbatterci in temperature fino a 5-6°C sopra le medie del periodo, ovvero picchi di 35-36°C nei settori interni del sud. Il caldo potrebbe raggiungere, in maniera più contenuta, anche centro e nord Italia.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 30 agosto: acquazzoni e temporali diffusi al nord, localmente intensi in Val Padana. Isolati fenomeni nei settori interni del centro e raramente al sud. Stabile e caldo sulle coste, ma senza eccessi.

Mercoledì 31 agosto: l'estate meteorologica si chiude con l'instabilità ben presente al nord e al centro, specie su colline, monti e aree interne lontane dal mare. Temperature in aumento ovunque, specie al sud.

Giovedì 1 settembre: autunno meteorologico al via con possibile maltempo al nord, nubi e piogge in aumento anche al centro. Più stabile al sud. Temperature in generale calo.

Venerdì 2 settembre: maltempo al nord con piogge e temporali specie al nord-est. Fenomeni sparsi al centro e al sud Italia, localmente intensi nei settori interni.

Sabato 3 settembre: instabile al nord, isolati fenomeni al centro Italia. Più stabile e caldo al sud.

Domenica 4 settembre: residue piogge sparse al centro e zone interne del sud, con tendenza ad un rapido miglioramento. Alta pressione in graduale rinforzo e temperature in aumento.

Lunedì 5 settembre: stabile su quasi tutta Italia grazie al ritorno dell'anticiclone africano. Temperature in aumento.

