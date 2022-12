Meteo 7 giorni: dal maltempo all'anticiclone africano?

Saranno sette giorni piuttosto dinamici nel Mediterraneo, dove si alterneranno masse d'aria totalmente diverse tra di loro, pronte a rendere il clima piuttosto pazzerello pur trovandoci a dicembre.

Attualmente stiamo facendo i conti con un sensibile calo termico indotto da aria fredda artico-continentale in estensione sin verso l'Europa centrale. Parte di quest'aria fredda ha fatto precipitare le temperature su tutto il nord e gran parte del centro, su valori pienamente invernali.

Quest'aria fredda favorirà l'arrivo di fiocchi di neve sporadici in pianura al nord nel corso di martedì (specie basso Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia) e poi ancora nelle prime ore di venerdì grazie all'ingresso di un paio di perturbazioni atlantiche.

Queste perturbazioni coinvolgeranno in modo più diretto il centro ed il sud, portando piogge e correnti più miti sud-occidentali. Difatti, da mercoledì, le temperature saliranno su gran parte d'Italia ad eccezione della Val Padana dove resisterà tenacemente un blando cuscino freddo. Anche questo, tuttavia, sarà spazzato via dalle correnti più miti già nel corso di venerdì, durante il peggioramento che potrebbe regalare qualche nevicata a bassa quota (al nordovest) nelle sue primissime fasi.

Dopo il transito di queste perturbazioni ecco che potrebbe tornare prepotentemente l'anticiclone africano, già discusso in questo articolo.

L'alta pressione potrebbe sovrastare l'Italia già da domenica 18, per poi persistere almeno fino al 21 dicembre, giorno del solstizio d'Inverno.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 13 dicembre: giornata autunnale al sud con piogge e nubi. Più stabile al nord eccetto sporadiche nevicate su Valle d'Aosta, Alpi occidentali, basso Piemonte ed Emilia. Temperature stazionarie.

Mercoledì 14 dicembre: altra perturbazione verso centro e sud con piogge diffuse. Neve in rapido aumento di quota per l'arrivo di aria più mite sud-occidentale. Temperature in aumento ovunque.

Giovedì 15 dicembre: residue piogge al sud, più stabile sul resto d'Italia. Temperature in aumento.

Venerdì 16 dicembre: altra perturbazione atlantica verso l'Italia. Nevicate al nord a bassa quota specie su Emilia, bassa Lombardia, basso Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, nelle prime ore della giornata. A seguire quota neve in aumento ovunque ed episodi di gelicidio al nord. Mite al sud con maltempo diffuso.

Sabato 17 dicembre: residue piogge, tempo in graduale miglioramento. Temperature stazionarie.

Domenica 18 dicembre: alta pressione africana in netto rinforzo su tutta Italia. Nebbie al nord e nubi basse sul versante tirrenico. Temperature in aumento.

Lunedì 19 dicembre: anticiclone su tutta Italia e tempo stabile ovunque. Nebbioso al nord e nelle valli.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località