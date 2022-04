Meteo 7 giorni: dal freddo alla mitezza tardo primaverile, mina vagante nel Mediterraneo!

Siamo alle porte di un rapido guasto del tempo che porterà non solo un poderoso calo delle temperature, per poche ore, da nord a sud ma anche temporali a tratti intensi. L'aria fredda nord Atlantica affluirà al nord nel corso di sabato, dopodiché scivolerà verso il centro e il sud nel corso della domenica delle Palme, regalando ore dal sapore invernale.

Qualche intenso temporale potrà svilupparsi sul nordest tra sabato pomeriggio e sera, specie su Veneto, Friuli ed Emilia orientale. Più asciutto sul nordovest, dove comunque non escludiamo qualche rapido acquazzone che poco nuocerà alla grave siccità presente (leggi qui maggiori informazioni).

Con l'avvio della nuova settimana l'aria fredda sarà spazzata via e si rinvigorirà l'anticiclone carico di aria più tiepida che riporterà le temperature sopra le medie stagionali. Di maltempo c'è ben poco all'orizzonte: l'unica mina vagante nel Mediterraneo sarà una depressione isolata tra la Spagna, le Baleari e le coste africane, ma che per il momento sembra non minacciare assolutamente l'Italia.

I movimenti di questa depressione sono sicuramente di difficile lettura, ma le possibilità di un coinvolgimento diretto dell'Italia sono molto basse. Solo i settori più occidentali come nordovest e Sardegna potrebbero ricevere qualche pioggia nel periodo tra 13 e 14 aprile, ma siamo ben distanti da questa possibilità.

Di contro le temperature saliranno su tutta Italia ben oltre i 20°C.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 9 aprile: mattinata molto mite ovunque ma ventosa. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera al nord a causa di un'improvvisa irruzione artica. Rischio temporali e piogge intense su Emilia Romagna eTriveneto. Fenomeni più rari al nordovest. Dalla tarda sera instabilità in spostamento al centro Italia. Temperature in netto calo al nord a partire dal pomeriggio, stazionarie altrove. Nevicate fin sui 600-700 metri entro sera su Triveneto ed Emilia.

Domenica 10 aprile: acquazzoni e temporali sul medio-basso Adriatico e al sud, migliora rapidamente al nord. Netto aumento termico al nord, forte calo al centro e al sud.

Lunedì 11 aprile: alta pressione su tutta Italia, temperature in sensibile aumento al nord e al centro. Residuo freddo al sud.

Martedì 12 aprile: stabile e soleggiato, avvezione molto mite da sud-ovest in arrivo e ulteriore aumento termico da nord a sud.

Mercoledì 13 aprile: anticiclone e tempo stabile su gran parte d'Italia con clima mite. Possibilità remota di maltempo in Sardegna.Temperature in aumento.

Giovedì 14 aprile: stabile su tutta Italia e clima molto mite per il periodo.

Venerdì 15 aprile: anticiclone in indebolimento, possibili acquazzoni e temporali sulle isole maggiori e al nord (necessariamente da confermare nei prossimi giorni). Temperature in aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località