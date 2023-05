Meteo 7 giorni: dal ciclone all'instabilità! Pochi cambiamenti in vista

Le nubi aumentano nuovamente a partire dai settori occidentali e le piogge si affacciano sul Nordovest e le isole Maggiori: è merito del nuovo ciclone in approfondimento sul nord Africa, il quale dirigerà le operazioni nel corso del week-end su gran parte della penisola.

Avremo a che fare ancora con piogge, temporali, forti rovesci e anche tanto pulviscolo sahariano (come già approfondito qui). Insomma vivremo ancora una volta, in questo anomalo mese di Maggio, condizioni meteo più autunnali che primaverili.

Il ciclone avrà come obiettivo principale il Nordovest e le isole maggiori, dove ci aspettiamo importanti accumuli di pioggia entro i prossimi due giorni (anche oltre 200 mm a ridosso dei monti). Risparmiata l'Emilia Romagna dalle piogge più forti.

Nel corso della prossima settimana il ciclone si attenuerà, ma l'Italia resterà immersa in una lacuna barica non indifferente. Insomma l'anticiclone sarà ancora grande assente, pertanto le correnti instabili alle alte quote renderanno il tempo piuttosto movimentato e turbolento. Acquazzoni e temporali pomeridiani saranno all'ordine del giorno, specie nei settori interni da nord a sud.

Inoltre dal 23 Maggio e soprattutto il 25 del mese aumentano le possibilità di una nuova incursione da nord che apporterebbe forte maltempo nuovamente sul settentrione! Su questo punto, tuttavia, i dubbi sono ancora elevati.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 20 Maggio: forte peggioramento al Nordovest, centro Italia e isole maggiori. In arrivo un nuovo ciclone dal Mediterraneo occidentale. Temperature in aumento.

Domenica 21 Maggio: forte maltempo su gran parte d'Italia. Ennesimo week-end con l'ombrello e rischio fenomeni intensi.

Lunedì 22 Maggio: maltempo residuo su Nordovest, centro e sud, tendenza a cessazione dei fenomeni.

Martedì 23 Maggio: instabilità pomeridiana e serale molto presente nelle zone interne da nord a sud. Più variabile sulle coste.

Mercoledì 24 Maggio: mattinata stabile, pomeriggio instabile con tanti rovesci e temporali prevalentemente nelle zone interne da nord a sud. Temperature in aumento.

Giovedì 25 Maggio: possibile nuova irruzione fresca verso il nord Italia con forte maltempo. Più stabile al sud.

Venerdì 26 Maggio: instabilità diffusa da nord a sud, specie nei settori interni. Temperature in lieve calo.

