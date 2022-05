Meteo 7 giorni: dal caldo eccessivo ai temporali, poi CALO delle temperature?

Caldo, caldo e ancora caldo... ma quanto durerà? L'anticiclone africano è ormai protagonista da una settimana, ma sua sua permanenza nel Mediterraneo sembra avere davvero i giorni contati.

L'apice del caldo arriverà in settimana, tra martedì e venerdì, quando tante località del centro e del sud (quelle dell'entroterra) raggiungeranno ancora i 35-36°C. Il caldo ci sarà anche al nord, seppur con qualche grado in meno.

Nel frattempo una perturbazione prenderà vita nel Mediterraneo occidentale e sarà proprio questa a provocare un deciso cambiamento del tempo negli ultimi giorni di settimana.

Le correnti più fresche e instabili da ovest stanno già portando i primi forti temporali all'estremo nordovest, ma la parte più intensa del peggioramento arriverà a partire da giovedì/venerdì. Come descritto in questo articolo saranno le regioni del centro e del sud a ricevere i principali effetti della depressione, ma anche il nord potrà fare i conti con acquazzoni e temporali soprattutto durante la giornata di sabato e poi ancora in quella di domenica.

A partire dal week-end si interromperà improvvisamente il richiamo d'aria calda sub-tropicale verso l'Italia, pertanto le temperature torneranno a scendere repentinamente da nord a sud. L'inizio della prossima settimana sarà certamente più gradevole e linea col periodo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 25 maggio: instabilità diffusa al nord con temporali intensi e rischio grandinate specie su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino. Più stabile al centro e al sud, con temperature oltre 35°C nei settori interni.

Giovedì 26 maggio: alta pressione in momentaneo rinforzo ovunque, isolati temporali al nord. Gran caldo su tutta Italia.

Venerdì 27 maggio: instabilità in aumento al centro e al sud, specie nelle ore pomeridiane. Fenomeni più isolati al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 28 maggio: possibile depressione a spasso nel Mediterraneo centro-occidentale, peggioramento probabile sulle isole e zone interne del centro e del sud. Temperature in graduale calo.

Domenica 29 maggio: aria più fresca su tutta Italia, temporali e rovesci sparsi specie al centro e al sud. Instabilità disorganizzata al nord. Temperature in calo.

Lunedì 30 maggio: giornata grossomodo stabile con qualche temporale pomeridiano sui monti e in collina. Temperature in calo.

Martedì 31 maggio: temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose, ventilato sul lato adriatico e al sud. Temperature in linea con le medie del periodo.

