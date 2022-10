Meteo 7 giorni: dal caldo anomalo al FREDDO in pochi giorni, tornerà la PIOGGIA?

Sarà una settimana decisamente movimentata nel Mediterraneo dopo un periodo lunghissimo dominato dal caldo anomalo e dalla stabilità. L'anticiclone africano persisterà lungo lo Stivale per altri tre giorni, dopodiché sarà letteralmente spazzato via, con discreta probabilità, da un'irruenta ondata di freddo proveniente dal nord Atlantico, appena discussa in questo articolo.

L'ipotesi è acquista sempre più consensi dai principali modelli matematici, di ora in ora, e l'ultimo aggiornamento del modello americano GFS propone un vero e proprio "break" tardo autunnale con calo termico vertiginoso su tutta Italia.

Pensate che tra lunedì 31 ottobre e sabato 5 novembre sono previsti, al momento, oltre 15°C di differenza a circa 1500 metri di quota, in libera atmosfera.

Le anomalie per lunedì 31 ottobre sono ancora esagerate, con picchi di 10°C sopra le medie del periodo lungo il versante adriatico. Sabato 5 novembre, invece, l'irruzione fredda porterebbe le temperature sotto le medie del periodo di almeno 5-7°C!

Un calo termico così vertiginoso produrrebbe acquazzoni diffusi e localmente molto forti specie al centro e al sud, mentre il nord vedrebbe un rapido guasto nelle prime fasi del peggioramento, dopodiché si ritroverebbe in ombra pluviometrica.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 31 ottobre: poche variazioni, tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Foschie e nebbie di notte e al mattino su pianure e valli. Temperature in aumento lungo le regioni adriatiche, di gran lunga oltre le medie del periodo.

Martedì 1 novembre: giornata stabile ovunque, eccetto le solite nebbie mattutine e notturne che interesseranno pianure e coste. Dal pomeriggio nubi in aumento al nordovest con rare piogge. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 2 novembre: anticiclone in graduale cedimento al nord, tornano le correnti atlantiche con nubi e piogge sparse, più consistenti a ridosso dei monti di Liguria e dell'arco alpino. Più stabile sul resto d'Italia.

Giovedì 3 novembre: piogge sparse e locali acquazzoni al nordest, peggioramento anche sulle regioni centrali. Più stabile al sud. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 4 novembre: possibile irruzione fredda in arrivo al nord, rischio piogge e acquazzoni specie al nord-est. Nubi in aumento sul resto d'Italia ma poche piogge.

Sabato 5 novembre: maltempo diffuso al centro e al sud, ultime piogge al nordest. Più asciutto al nordovest. Temperature in forte calo ovunque.

Domenica 6 novembre: perturbato al sud e clima freddo, tardo autunnale. Più soleggiato al nord. Temperature in calo o stazionarie.65

