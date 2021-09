Meteo 7 giorni: dal CALDO ai TEMPORALI, attenzione a domenica, vi diciamo dove!

Questa vampata di calore, che colpirà soprattutto il centro e il sud, sarà bruscamente interrotta dai temporali, che domenica investiranno diverse zone del nord, a partire da Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta ed ovest Lombardia, senza dimenticare la Toscana, che potrebbe risultare colpita da fenomeni anche intensi di matrice marittima.

Lo sfondamento dei temporali sarà comunque parziale ma il caldo verrà spazzato via essenzialmente dalla rotazione dei venti dai quadranti nord-occidentali, questo allontanerà la massa d'aria calda dal Mediterraneo.



Tra lunedì e martedì qualche passaggio temporalesco è atteso al centro e poi al sud, specie sul medio Adriatico e poi sul basso Tirreno.

Mercoledì nuovo possibile passaggio temporalesco al nord con fenomeni in progressione da ovest verso est, anche lì seguiti da aria fresca di matrice atlantica.

In questa occasione poi la fenomenologia dovrebbe localizzarsi sul medio Adriatico, prima di abbandonare l'Italia e lasciare spazio a tempo più stabile.



Si conferma la linea previsionale già evidenziata ieri, cioè caratterizzata da azioni di disturbo all'alta pressione ma nessun vero tentativo di sconvolgere il clima mediterraneo con situazioni di forte e diffuso maltempo.

IL TEMPO in sintesi sino a venerdì 1° ottobre:

sabato 25 settembre: nuvolaglia irregolare al nord-ovest e lungo l'alto e medio Tirreno ma senza conseguenze, bel tempo altrove e clima pomeridiano estivo con punte di 34°C in Sardegna.

domenica 26 settembre: al nord-ovest nubi e temporali, specie tra est Piemonte, ovest Lombardia, Liguria di Levante, poi anche Toscana, localmente a carattere di nubifragio, al nord-est nuvolaglia con arrivo di rovesci e temporali dal pomeriggio. Un po' di nubi in Sardegna, bello sul resto del centro, sereno e caldo al sud.

lunedì 27 settembre: migliora al nord ma rovesci al mattino tra Romagna, Marche, Toscana centrale e meridionale, Umbria, alto Lazio, poi anche resto del centro a macchia di leopardo, tempo buono al sud ma con nubi in aumento, calo delle temperature, ventilato di Maestrale e Tramontana.



martedì 28 settembre: instabile al mattino su Marche, Abruzzo, basso Tirreno con rovesci, tendenza a miglioramento, bello altrove, ventilato e fresco, in serata peggiora sul nord-ovest.



mercoledì 29 settembre: molte nubi con rovesci e temporali al nord, in trasferimento da ovest verso est, tempo buono altrove, poi peggiora su zone interne del centro e sulle Marche con qualche temporale. Temperature in calo al nord.

giovedì 30 settembre e venerdì 1° ottobre: un po' di nubi sul medio Adriatico associate a rovesci, nubi anche lungo la dorsale appenninica del centro e del sud con isolate piogge, bello altrove, ventilato e fresco.