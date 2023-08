Meteo 7 giorni: da un eccesso all'altro, occhio al MALTEMPO

Anche oggi stiamo registrando temperature davvero molto alte su tutta Italia, in particolar modo al Nord e sul medio-alto Tirreno. Le temperature massime hanno raggiunto i 39 e 40 °C in diverse zone interne, specie in Toscana e Emilia Romagna. Mentre al Sud la situazione è leggermente migliore, con la temperatura che si è assestata tra i 30 e i 35 °C.

Ma quanto ancora durerà questa intensa e ostinata ondata di caldo? Come già chiarito nei precedenti editoriali, l'anticiclone nordafricano sarà spazzato via tra pochi giorni da una saccatura fresca di origine nord-atlantica, che avrà il compito di riportare le temperature su valori più accettabili per il periodo.

Fino a sabato, non avremo particolari variazioni del tempo. Il caldo sarà intenso ovunque e le temperature potranno ancora raggiungere i 38-40 °C nelle aree interne della penisola. Solo in serata, qualche temporale qua e là comincerà ad invadere il Nord-Ovest.

Il colpo di scena è atteso tra domenica e lunedì, quando una massa d'aria fresca di origine nordatlantica invaderà il Mediterraneo, dando vita a un ciclone ricco di maltempo che avvolgerà gran parte della penisola. Il calo termico avrà inizio dal Nord Italia, e successivamente si estenderà al centro e sud nella giornata di lunedì. Sia chiaro, il ciclone porterà con sé anche intensi fenomeni atmosferici, come temporali, nubifragi locali e forti raffiche di vento. Come anticipato in questo articolo, è molto probabile l'arrivo di fenomeni intensi come nubifragi nelle regioni centrali, come Lazio e Toscana, ma anche al Nord, tra Emilia Romagna e Lombardia.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 25 Agosto: caldo diffuso, temperature eccezionali al nord e medio-alto Tirreno. Afa su coste e pianure anche di sera.

Sabato 26 Agosto: caldo intenso da nord a sud, punte di oltre 39-40°C nelle zone interne. Isolati temporali in serata al Nordovest.

Domenica 27 Agosto: cedimento dell'alta pressione a partire dal nord Italia, rischio temporali intensi e piogge. Caldo intenso al sud, crollano le temperature al nord.

Lunedì 28 Agosto: vortice di maltempo in estensione al centro Italia ed entro sera al sud. Piogge diffuse al nord con rischio nubifragi in Emilia Romagna. Calo termico diffuso su tutto lo Stivale in giornata.

Martedì 29 Agosto: aria fresca e gradevole su tutta Italia, definitivo calo termico anche al sud. Residue piogge anche forti al Nordest. Maltempo su centro e sud con rovesci diffusi e aria fresca.

Mercoledì 30 Agosto: giornata variabile con aquazzoni sparsi e momenti di Sole su centro e sud. Più stabile al nord. Clima gradevole.

Giovedì 31 Agosto: finale del mese gradevole e con condizioni meteo più stabili.

