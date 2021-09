Meteo 7 giorni: da martedì tornerà il SOLE quasi ovunque, SU le temperature

L'autunno porta mestizia a molti, per altri è una stagione fantastica, intima, riflessiva, imprescindibile. Del resto non è concepibile pensare di vivere un'eterna estate.



Il passaggio di consegne stagionali sta avvenendo in modo piuttosto soft, solo ieri al nord vi è stata una certa accelerazione, ma più ci si spinge verso sud e più si respira ancora un'atmosfera estiva, specie nelle ore pomeridiane.



I modelli sembrano annusare di tanto in tanto l'arrivo dell'affondo depressionario in grado di cancellare ogni traccia di bella stagione, poi fanno retromarcia, limitandosi ad azioni di piccolo cabotaggio.

In fondo sino alla fine di settembre è abbastanza normale che questo avvenga, non siamo mica in Scandinavia e soprattutto non è detto che, ad un finale di settembre turbolento e freddo, debba poi seguire un ottobre sulla stessa falsariga.



Più classiche sono le ottobrate dal clima temperato e dai cieli costantemente sereni, caratterizzati magari dalla costante presenza di un anticiclone. Le grandi piogge arrivano solitamente a novembre, negli ultimi anni sempre più spesso nel cuore dell'inverno, che è diventata ormai la vera stagione autunnale.

Cosa dicono le carte per i prossimi giorni? Confermano il trend in miglioramento sino a venerdì, poi confermano il breve guasto temporalesco tra sabato e domenica su mezza Italia, rassicurando sul ritorno del sereno già tra domenica e lunedì.



E le temperature? Farà di nuovo piuttosto caldo nelle ore centrali del giorno tra martedì 21 e venerdì 24, mentre i valori accuseranno un calo nel fine settimana, segnatamente al nord e al centro.



E dopo? Per saperlo leggete la rubrica del "meteo a 15 giorni".



SINTESI PREVISIONALE sino a lunedì 27 settembre:

martedì 21 settembre: un po' di nuvolaglia sulla Sardegna con locali rovesci, parzialmente nuvoloso altrove ma con tendenza a miglioramento. Temperature minime fresche, specie al nord, massime in aumento, tranne in Sardegna.



mercoledì 22 settembre: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti in Sardegna.



giovedì 23 settembre e venerdì 24 settembre: bel tempo ovunque, temperature in aumento.



sabato 25 settembre: al nord e al centro tempo instabile con possibili brevi rovesci o temporali in movimento da ovest verso est, temperature in calo, al sud tempo buono o discreto e temperature stazionarie.



domenica 26 e lunedì 27 settembre: bel tempo ovunque con temperature in lieve aumento.



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------