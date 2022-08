Meteo 7 giorni: correnti sempre più gradevoli, vacanze di FERRAGOSTO coi temporali!

Temporali e correnti più gradevoli prenderanno pian piano pieno possesso della nostra penisola, spazzando via per il momento la grande calura africana.

La pressione è già in calo, assieme alla stabilità, tanto che già possiamo rilevare numerosi temporali nei settori interni della penisola.

Nei prossimi giorni l'instabilità diverrà via via sempre più presente su monti, colline e aree tirreniche, specie su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e Lazio. Maggiori sprazzi di Sole al nord e sul lato adriatico almeno fino a giovedì, ma in un contesto termico decisamente più sopportabile rispetto ai giorni scorsi.

Il calo della pressione potrebbe culminare nel week-end, proprio a ridosso di Ferragosto, con l'arrivo di un nucleo fresco dall'est Europa che apporterebbe un ulteriore calo termico ed anche forti temporali dapprima al nord e a seguire al centro e al sud (ve ne abbiamo parlato meglio in questo articolo).

Non è tutto: nel giorno di Ferragosto si profila un altro peggioramento ad opera di una perturbazione atlantica foriera di rovesci e temporali sulle regioni del nord. Insomma sembra proprio che dovremo prepararci ad una settimana molto variabile e dinamica, con tanti acquazzoni e temporali disorganizzati, in un contesto decisamente più vivibile dal punto di vista delle temperature.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 9 agosto: instabilità pomeridiana e sera diffusa sui settori interni del centro e del sud, specie su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Temporali isolati e forti nell'entroterra pugliese, quello molisano e quello abruzzese. Temporali sparsi sulle Alpi. Lieve calo termico.

Mercoledì 10 agosto: instabilità ben presente al centro e al sud, prevalentemente nei settori interni ed il lato tirrenico. Acquazzoni anche su Alpi e Val Padana in serata. Temperature in lievissimo calo ovunque.

Giovedì 11 agosto: acquazzoni e temporali diffusi specie tra pomeriggio e sera al nord e zone interne del centro e del sud. Fenomeni localmente violenti. Temperature stazionarie.

Venerdì 12 agosto: altra incursione fresca in alta quota verso centro e sud, possibili violenti temporali nei settori interni e tirrenici. Fenomeni rapidi anche sul lato adriatico. Temperature in lieve calo.

Sabato 13 agosto: goccia fresca dai Balcani verso il lato adriatico con piogge e temporali diffusi. Isolati fenomeni anche sul lato tirrenico. Temperature in calo ovunque.

Domenica 14 agosto: persistenza di aria instabile su buona parte della penisola. Rovesci e temporali prediligeranno le ore pomeridiane e serali sui settori interni e i monti.Temperature in lieve calo.

Lunedì 15 agosto: giorno di Ferragosto con nuovo peggioramento al nord stante l'ingresso di aria fresca nord Atlantica. Migliora momentaneamente al centro e al sud.

