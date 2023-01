Meteo 7 giorni: continui STRAPPI nord-atlantici verso l'Italia, vediamo cosa ci aspetta!

Nubi, piogge e vento stanno sferzando l'Italia grazie all'improvviso cedimento dell'anticiclone che per tutto il periodo natalizio ha letteralmente scombussolato quel che dovrebbe essere il normale andamento meteorologico italiano. La perturbazione in transito in queste ore sarà molto rapida e già domani tenderà ad abbandonare l'Italia, non prima di aver portato le ultime piogge e intense raffiche di vento (approfondite in questo articolo).

A quanto pare non sarà l'unica perturbazione dei prossimi sette giorni: dopo una brevissima pausa ci sarà un altro passaggio instabile molto blando, nel corso di giovedì 12, che regalerà piovaschi principalmente al centro e al sud.

A seguire, dopo alcuni giorni prevalentemente anticiclonici, una terza perturbazione atlantica (anch'essa molto rapida e di poco conto) potrebbe riportare un po' di piogge da nord a sud ed un po' di neve in montagna.

Più di questo, al momento, non è assolutamente contemplato all'intero delle simulazioni modellistiche. Il vero inverno è ancora lontano e al momento sembra non abbia alcuna intenzione di raggiungere il Mediterraneo!

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 10 gennaio: migliora al nord, piogge residue al centro e al sud ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo netto e venti forti di maestrale e tramontana. Nevicate fino a 900-1000 metri in Appennino.

Mercoledì 11 gennaio: stabile e ventoso su tutto il centro e il sud, sereno al nord al mattino. Dalla sera nuovo peggioramento possibile a cominciare dal nord! Temperature in calo.

Giovedì 12 gennaio: rapida perturbazione atlantica con piogge dapprima al nordest poi anche su centro e sud Italia. Neve in montagna oltre 1000-1200 metri. Temperature stazionarie.

Venerdì 13 gennaio: ultime piogge al sud nelle prime ore della giornata, sereno al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Sabato 14 gennaio: possibile rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Stabile in Italia e clima freddo di notte e al mattino.

Domenica 15 gennaio: generalmente stabile su gran parte d'Italia grazie all'alta pressione delle Azzorre. Temperature stazionarie.

Lunedì 16 gennaio: possibile terza perturbazione nord atlantica verso il nord e il centro Italia (da confermare). Più stabile al sud. Temperature in calo.

