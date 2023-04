Meteo 7 giorni: colpo di coda INVERNALE, poi altre piogge a ridosso di PASQUA!

Il tempo dei prossimi giorni non avrà quasi nulla di primaverile in Italia: varie perturbazioni, tra cui un'irruzione fredda artica, scorrazzeranno per il Mediterraneo andando a danneggiare il tempo in diverse occasioni. Inoltre le temperature scenderanno vistosamente su tutta Italia a metà settimana, per poi restare al di sotto delle medie del periodo anche nel clou delle festività pasquali!

Il colpo di coda invernale sarà realtà nella giornata di mercoledì 5 aprile: come già visto in questo articolo assisteremo all'ingresso di fredde correnti nord-orientali che svilupperanno una veloce depressione nel mar Tirreno. Avremo condizioni di maltempo principalmente al sud, su Lazio, Molise e Abruzzo. La neve tornerà in Appennino a quote di alta collina sulle regioni centrali, in montagna al sud. Qualche rovescio o temporale isolato non mancherà anche su Marche, Toscana e al nord, con fiocchi di neve isolati fino a 500 metri! Nel complesso, però, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sul Settentrione.

Il freddo ci farà compagnia anche nei giorni successivi, sebbene avremo un fisiologico rialzo delle temperature dopo l'avvezione fredda di metà settimana. Inoltre l'alta pressione resterà ben alla larga dall'Italia! Almeno altre due perturbazioni potremmo scorrere sull'italia tra il week-end di Pasqua e la giornata di Pasquetta.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 4 aprile: residue piogge al sud legate alla perturbazione delle Palme. Più sereno altrove. Temperature in netto ulteriore calo.

Mercoledì 5 aprile: ondata di freddo artico-continentale in Italia. Temperature in deciso calo specie al Nordest e sul lato adriatico. Piogge sparse e rovesci al sud, con neve fino a 1000 metri sull'Appennino meridionale, fino a 700 metri sull'Appennino centrale. Rari rovesci e temporali al nord e Appennino settentrionale, con fiocchi di neve fino a 500-700 metri (in caso di rovesci).

Giovedì 6 Aprile: fenomeni sparsi specie nelle ore pomeridiane, a carattere temporalesco nei settori interni del centro e del nord. Piogge sparse al sud. Temperature stazionarie, di gran lunga sotto le medie del periodo. Rischio brinate e gelate nei settori interni di notte.

Venerdì 7 Aprile: possibile incursione instabile dalla Francia, piogge e temporali sparsi al Nordovest e medio-alto Tirreno. Temperature in leggero aumento ma sempre sotto le medie del periodo.

Sabato 8 Aprile: veloce depressione in transito su centro e sud, temperature in aumento.

Domenica 9 Aprile: possibile resistenza di nubi e piogge sparse al sud. Momentaneamente più stabile al centro e al nord. Temperature in leggero aumento.

Lunedì 10 Aprile: possibile nuovo peggioramento al nord e regioni tirreniche con rovesci e temporali!

