Meteo 7 GIORNI: CICLONE immobilizzato nel Mediterraneo, cosa succederà?

Tra poco più di 48 ore prenderà vita un nuovo ciclone all'interno del Mediterraneo, a pochi giorni da Apollo che aveva causato notevoli disagi all'estremo sud.

L'aria fresca e instabile nord Atlantica affluirà in grandi quantità su tutto il Mediterraneo occidentale e addirittura fin sull'Algeria dove scaverà una bassa pressione via via sempre più profonda e intensa.

Questa depressione, che già tra venerdì e sabato porterà episodi di forte maltempo in Sardegna e localmente anche al centro e al sud, si isolerà dal flusso nord Atlantico e resterà immobilizzato tra due figure di alta pressione (una situata sull'Atlantico orientale e l'altra sui Balcani). Isolandosi avrà modo di intensificarsi ulteriormente anche grazie al contributo energetico fornito dal Mediterraneo e potrà così persistere per molti giorni proprio a ridosso della nostra penisola.

Gli effetti del ciclone (leggi qui l'approfondimento) non sono ancora pienamente certi su tutta Italia considerando che basterebbe una lieve modifica della posizione del ciclone per portare a differenze importanti riguardo gli avvenimenti meteorologici sulla nostra penisola.

Tra le poche certezze troviamo il coinvolgimento della Sardegna: l'isola si troverà ad un passo del ciclone e di conseguenza ha alte probabilità di ritrovarsi sotto piogge persistenti e nubifragi. In secondo luogo troviamo la Sicilia ed il versante tirrenico che potrebbe fare i conti con piogge e temporali anche intensi ad inizio prossima settimana. La persistenza per molti giorni del ciclone potrebbe generare accumuli di pioggia eccezionali in Sardegna, con accumuli che indicativamente potrebbero superare i 200 mm.

La seguente mappa ci mostra la previsione del modello GFS per martedì 9, il quale ipotizza la persistenza del ciclone tra Sardegna, Tunisia e Algeria.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Venerdì 5 novembre: nuovo peggioramento marcato su Sardegna e centro Italia. Nubi anche al nord ma con fenomeni esigui. Nubi e acquazzoni sparsi anche al sud, specie Campania, Basilicata e Puglia. Temperature in aumento al sud, stazionarie altrove.

Sabato 6 novembre: ciclone in formazione tra Baleari e Sardegna, rischio nubifragi sull'isola sarda. Maltempo in estensione anche al centro Italia, Campania e Puglia, nubi in aumento al nord. Temperature in aumento al sud.

Domenica 7 novembre: piogge forti e locali nubifragi in Sardegna, maltempo in transito anche al centro e al nord. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Scirocco al sud.

Lunedì 8 novembre: ciclone fossilizzato nei pressi della Sardegna. Rischio nubifragi e temporali intensi su Sardegna e Sicilia. Fenomeni in graduale estensione al resto del sud e del centro. Temperature stazionarie.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. Possibili accumuli ingenti in Sardegna e lato tirrenico. La previsione mostra accumuli superiori ai 100/150 mm su Sardegna, Lazio,Calabria. (vedi mappe):

Martedì 9 novembre: maltempo diffuso e forte sulle isole maggiori e gran parte del lato tirrenico centro-meridionale. Possibili pioggia rapide anche al nord. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 10 novembre: maltempo persistente su centro, sud e isole maggiori. Graduale miglioramento al nord.

Giovedì 11 novembre: situazione incerta, possibili residui fenomeni al sud, più stabile al nord.

