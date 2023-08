Meteo 7 giorni: ciclone con tanto maltempo confermato, poi...

L'alta pressione nordafricana che domina sull'Italia da oltre una settimana è destinata a cedere inesorabilmente di fronte alle correnti fresche nord atlantiche. Il loro arrivo è imminente ed è previsto per la fine della settimana, iniziando dal Nord Italia, la zona attualmente più afflitta dal caldo intenso.

Come già evidenziato in precedenza, la perturbazione non sarà di breve durata e marginale. Al contrario, potrebbe manifestarsi con particolare forza soprattutto sulle regioni del Nord. Le correnti fresche formeranno una depressione nel Mediterraneo al largo della Corsica. Questa depressione si intensificherà rapidamente nelle calde acque del "mare nostrum", dando vita a un ciclone ricco di precipitazioni e venti sostenuti.

Data la probabile lentezza con cui la depressione si sposterà sul medio Alto Tirreno in direzione dell'Adriatico, ci si può attendere fenomeni prolungati e intensi, specialmente sulle regioni del nord-ovest e le regioni centrali. Le ultime previsioni modellistiche suggeriscono accumuli pluviometrici che potrebbero localmente superare i 200 mm di pioggia. Il maltempo colpirà inizialmente il Nord tra domenica e lunedì, per poi estendersi al Centro e al Sud nelle ore successive. Verso la fine di agosto, come già menzionato qui, le temperature diminuiranno in tutta Italia e già dalle prime ore di martedì l'intera penisola sarà libera dal caldo opprimente.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 26 Agosto: caldo intenso da nord a sud, punte di oltre 39-40°C nelle zone interne. Isolati temporali in serata al Nordovest, primi segnali della perturbazione in avvicinamento.

Domenica 27 Agosto: cedimento dell'alta pressione a partire dal nord Italia, rischio temporali intensi e piogge. Caldo intenso al sud, crollano le temperature al nord.

Lunedì 28 Agosto: ciclone nel medio-alto Tirreno, rischio piogge estese e intense al nord, especie nordovest. Primi fenomeni anche sul medio Tirreno, in Toscana. Ultime ore di caldo al sud.

Martedì 29 Agosto: aria fresca e gradevole su tutta Italia, definitivo calo termico anche al sud. Residue piogge anche forti al Nordest. Maltempo su centro e sud con rovesci diffusi e aria fresca.

Mercoledì 30 Agosto: giornata variabile con aquazzoni sparsi e momenti di Sole su centro e sud. Più stabile al nord. Clima gradevole.

Giovedì 31 Agosto: instabilità persistente al sud e medio-basso Adriatico. Altrove più soleggiato. Temperature nella norma.

Venerdì 1 Settembre: avvio del nuovo mese con tempo stabile e anticiclone in rinforzo, ma senza caldo eccessivo.

