Meteo 7 giorni: CICLONE bloccato nel Mediterraneo, ecco le zone più colpite dal MALTEMPO

Con l'arrivo dei forti temporali in Liguria possiamo decretare ufficialmente l'inizio di una prolungata e severa ondata di maltempo che, nel corso della settimana, riuscirà a coinvolgere tutta Italia. Il peggioramento entrerà nel vivo tra stasera e le prime ore di domani sulle regioni del nord e dell'alto Tirreno, dopodiché toccherà al resto d'Italia fare i conti con l'improvvisa irruzione dell'Autunno.

Tra martedì pomeriggio e mercoledì le piogge bagneranno quasi tutto il centro-sud con poche eccezioni, ma gli occhi sono puntati ai giorni successivi, precisamente ai giorni di giovedì, venerdì e sabato, i quali vedranno l'ingresso di un nucleo d'aria piuttosto fredda dal centro Europa verso il Mediterraneo. Questa massa d'aria andrà ad approfondire la bassa pressione situata sulla nostra penisola, favorendo lo sviluppo di piogge diffuse e intensi temporali su gran parte del centro-sud.

Di seguito la previsione del modello matematico GFS che mostra l'instaurarsi di una depressione sull'Italia da giovedì:

Come potrete immaginare le temperature saranno ancora elevate almeno fino a mercoledì, tanto che sul basso Adriatico e al sud si potranno sfiorare i 27-28°C nelle massime, nonostante la presenza di rovesci e temporali sparsi.

L'aria più fredda menzionata nel precedente paragrafo, attesa a partire da giovedì, darà vita ad un marcato calo delle temperature su tutta Italia, fin sull'estremo sud, su valori termici pienamente autunnali.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nel corso dei prossimi 7 giorni:

Martedì 5 ottobre: maltempo sul nord-est e Liguria orientale specie al mattino. Rovesci e temporali su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Maggior variabilità sul lato adriatico e graduale miglioramento sul nord-ovest. Temperature in calo al nord, stazionarie o in lieve aumento al sud.

Mercoledì 6 ottobre: nuovo severo peggioramento su gran parte del nord con piogge localmente intense in Liguria. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione sulle regioni centrali. Instabile anche su Sicilia, Calabria, Campania e, in serata, anche su Basilicata e Puglia. Temperature stazionarie.

Giovedì 7 ottobre: intensa depressione in formazione sul centro-sud, alimentata dall'aria più fredda proveniente dall'Europa centrale. Piogge diffuse e locali forti temporali sul medio-basso Adriatico e al sud. Piogge anche in Emilia Romagna e coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre avremo un miglioramento del tempo sul resto del settentrione. Temperature in netto calo su tutta Italia.

Venerdì 8 ottobre: insiste il maltempo su gran parte del centro-sud, specie su Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Più stabile e soleggiato al nord. Temperature in ulteriore calo sul centro-sud e nelle minime al nord.

Sabato 9 ottobre: clima pienamente autunnale sul versante adriatico centro-meridionale e al sud. Piogge forti in Puglia, Calabria e Sicilia. Più soleggiato su Lazio, Toscana e al nord.Temperature in ulteriore lieve calo sul centro-sud, stazionarie al nord.

Dalle nostre mappe si osservano gli importanti quantitativi di pioggia che potranno cadere sull'Italia nei prossimi 7 giorni:

Domenica 10 ottobre: la depressione potrebbe spostarsi ulteriormente a sud, nel mar Ionio, favorendo un lento miglioramento sulle regioni centrali adriatiche. Ancora nubi e piogge al sud. Sereno al nord. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo al sud.

Lunedì 11 ottobre: ultime piogge su Calabria e Sicilia, netto miglioramento altrove. Stabile e soleggiato al nord. Temperature in lieve rialzo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località