Meteo 7 giorni: ciao ESTATE, arriva il MALTEMPO autunnale, vi diciamo dove e quando!

Era nell'aria. La stagione estiva si congederà con un bel po' di temporali, dapprima soprattutto in Adriatico e al sud, poi non mancheranno anche sul Tirreno, in un contesto che addirittura lunedì 4 ottobre potrebbe risultare molto delicato.



Andiamo però con ordine: un fronte temporalesco si sta avvicinando al settentrione e la sua coda provocherà tra la serata e la notte alcuni temporali su Verbano, Cusio, Ossola, Varesotto, alto Milanese, Lecchese e Comasco, oltre al Canton Ticino e alla regione alpina in genere, come si nota nella mappa seguente:

Mercoledì i temporali si riproporranno nel tardo pomeriggio-sera-notte sul Triveneto e l'Emilia-Romagna, complice la rotazione delle correnti dai quadranti nord occidentali:

Giovedì i fenomeni si rinnoveranno su Romagna, Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, oltre che quasi tutto il meridione con venti freschi nord-orientali e intense fulminazioni, congiuntamente ad un marcato calo delle temperature:

Venerdì l'aria instabile seguiterà ad insistere su quasi tutte le regioni meridionali, rinnovando la fenomenologia, come vediamo anche nella mappa che segue:

Il tempo migliorerà un po' sabato ma all'estremo sud potrebbero ancora verificarsi locali rovesci. Domenica ecco avvicinarsi rapidamente al settentrione la saccatura che sarà probabilmente responsabile di una forte ondata di maltempo all'inizio della prossima settimana, dapprima al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, poi anche sul resto del Paese, qui la situazione prevista nella notte su lunedì 4 ottobre:

Il TEMPO in SINTESI sino a MARTEDI 5 ottobre:

mercoledì 29 settembre: nuvolosità irregolare al nord con locali rovesci nelle prime ore su Lombardia settentrionale e centro-est Alpi, poi schiarite, ma arrivo di temporali nel tardo pomeriggio-sera su est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, altrove bel tempo salvo addensamenti sul basso Tirreno con locali piogge, ma focolai temporaleschi in formazione nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica del centro e del sud. Temperature in diminuzione.

giovedì 30 settembre: al nord rientro di aria fresca con nubi irregolari, qualche rovescio ancora si attarderà sulla Romagna prima di un miglioramento generale, al centro instabile su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio con rovesci e temporali, sottovento con schiarite la Toscana. Peggiora al sud con piogge e temporali sparsi, ventilato e fresco ovunque.

venerdì 1° ottobre: ancora molti temporali al sud ma migliora su Molise e Campania, tempo buono altrove. Sempre clima fresco e ventilato.

sabato 2 ottobre: residui fenomeni all'estremo sud, bello sulle altre regioni. Nubi in aumento sulla Liguria. Temperature in aumento nei valori massimi.

domenica 3 ottobre: molte nubi al nord e sulla Toscana con rovesci a ridosso dei rilievi, entro sera anche sulle pianure del nord-ovest. Tempo migliore sul resto del Paese. Temperature in calo al nord.

lunedì 4 e martedì 5 ottobre: una intensa perturbazione potrebbe attraversare tutta la Penisola portando piogge importanti e locali nubifragi, dapprima più colpito il nord e il Tirreno, poi anche il resto del Paese con calo termico e venti sostenuti. Seguire gli aggiornamenti!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------