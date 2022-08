Meteo 7 giorni: che FATICA spazzar via il gran caldo! I temporali ci proveranno a più riprese

Anche oggi tante nostre città da nord a sud hanno registrato temperature elevate, anche superiori ai 35-36°C come ad esempio in pianura Padana. Ma anche su Toscana, Lazio, Campania e Sardegna troviamo valori simili. Va leggermente meglio sul lato adriatico e all'estremo sud dove troviamo dai 2 ai 4°C in meno, seppur condizionati da un maggior tasso d'umidità.

Ma quanto realmente durerà questo caldo intenso? L'apice è previsto nel corso di sabato, quando sfioreremo addirittura i 39-40°C in Val Padana e sul lato tirrenico, dopodiché inizierà un lentissimo e costante calo termico grazie all'intrusione di aria più instabile e fresca (in alta quota) che favorirà lo sviluppo di numerosi temporali.

Considerando che si tratterà di un calo termico davvero lento e faticosissimo è bene chiarire che dovremo sopportare il caldo intenso ancora per alcuni giorni. Almeno fino a mercoledì 10 farà caldo su tutta Italia, specie al sud e al centro, con temperature spesso superiori ai 30-33°C.

Solo laddove ci saranno i temporali e i rovesci potremo finalmente respirare aria più fresca e gradevole, seppur per poche ore.

Tra 10 e 12 agosto potrebbe affluire aria ancor più instabile e meno calda dall'est Europa che favorirebbe un ulteriore lieve calo termico sulla penisola, portando finalmente le temperature quantomeno attorno alle medie del periodo.

Con l'avvento dell'aria più instabile è lecito attendersi un periodo nettamente più variabile e dinamico, con numerosi acquazzoni e temporali da nord a sud. Le aree più coinvolte saranno quelle del nord, l'Appennino e il versante tirrenico: saranno fenomeni disorganizzati e con accumuli di pioggia estremamente variabili. Si comincia da questo fine settimana, come descritto in questo articolo.

Sabato 6 agosto: infiltrazioni più fresche in alta quota, possibilità di temporali sparsi in Val Padana, in Appennino e sulle regioni tirreniche. Caldo intenso su tutta Italia, all'apice sulle regioni del nord.

Domenica 7 agosto: temporali notturni in Val Padana centro-orientale, poi breve tregua al mattino. Altri temporali numerosi tra pomeriggio e sera al nord e zone interne del centro e del sud. Lieve calo termico.

Lunedì 8 agosto: temporali pomeridiani e serali diffusi in Val Padana, sulle Alpi e regioni tirreniche oltre che nelle aree interne del lato adriatico e delle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Martedì 9 agosto: instabilità pomeridiana e sera diffusa sui settori interni, specie in Val Padana e lato tirrenico. Lieve calo termico.

Mercoledì 10 agosto: instabilità ben presente al centro e al sud, prevalentemente nei settori interni. Acquazzoni anche su Alpi e Val Padana in serata. Temperature in lievissimo calo ma sempre oltre le medie del periodo.

Giovedì 11 agosto: acquazzoni e temporali diffusi specie tra pomeriggio e sera al nord e zone interne del centro e del sud. Fenomeni localmente violenti. Temperature stazionarie.

Venerdì 12 agosto: altra incursione fresca in alta quota verso centro e sud, possibili violenti temporali nei settori interni e tirrenici. Temperature in lieve calo.

