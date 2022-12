Meteo 7 giorni: cenni di Atlantico dopo l'anticiclone di CAPODANNO?

Mentre deboli piogge si accingono a bagnare alcune località del nord, in particolare quelle di Liguria, alta Toscana, Friuli Venezia Giulia e Veneto, l'attenzione non può che dirigersi sull'avvio del nuovo anno, spesso sede di improvvise ondate di freddo e neve nel corso dell'ultimo decennio.

Anche quest'anno sarà così? Per il momento non si intravedono ondate di freddo e neve nel corso dei prossimi sette giorni, anzi, dovremo fare i conti con un imponente anticiclone sub-tropicale destinato a condizionare pesantemente la giornata di Capodanno (come ben discusso in questo articolo).

Insomma il 2023 esordirà con condizioni meteorologiche tutt'altro che invernali, forse più vicine alla tarda primavera per quel che concerne le temperature.

Solo fra 3 e 4 gennaio sembra prendere forma un'avvezione più umida e fresca proveniente dall'Atlantico che apporterebbe condizioni di maltempo principalmente al nord e sull'alto Tirreno. Tale perturbazione sarebbe quasi del tutto priva d'aria fredda considerando che scorrerà dapprima sulle acque dell'Atlantico e poi su un Continente europeo praticamente sovrastata da aria più tiepida sub-tropicale.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 29 dicembre: deboli piogge possibili sui settori tirrenici, specie su Liguria e Toscana. Piogge sparse in estensione a Lombardia e nordest Stabile al sud e medio-basso Adriatico. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 dicembre: nubi e piogge sparse sul lato tirrenico, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi.

Sabato 31 dicembre: alta pressione ancora una volta in rinforzo su tutto lo Stivale. Tempo stabile da nord a sud, seppur grigio e nebbioso in Val Padana e sull'alto Tirreno dove si consumeranno le ultime deboli piogge (su Liguria e Toscana).

Domenica 1 gennaio 2023: alta pressione su tutta Italia, nubi basse e nebbie in Val Padana, nubi anche sull'alto Tirreno e Liguria. Soleggiato altrove.

Lunedì 2 gennaio: stabile su tutta Italia, nebbioso al nord. Temperature stazionarie e oltre le medie ovunque.

Martedì 3 gennaio: possibile peggioramento a partire dal nordovest. Piogge su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta in estensione a Lombardia, Emilia. Stabile al sud. Temperature stazionarie.

Mercoledì 4 gennaio: instabile al nord e medio-alto Tirreno, resistono condizioni di stabilità al sud.

