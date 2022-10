Meteo 7 giorni: cenni autunnali dopo tanto caldo anomalo!

L'anticiclone africano tenderà gradualmente a perdere colpi nel corso della prima settimana di novembre: la conferma arriva per l'ennesima volta dai principali modelli matematici, i quali propendono per un graduale avvicinamento delle correnti atlantiche, pronte ad erodere l'anticiclone a partire dalle alte quote.

Il cuore dell'anticiclone africano, attualmente responsabile di anomalie di caldo clamorose su tutto il Continente, tenderà a indietreggiare fin sul nord Africa già dai primissimi giorni di novembre. Le perturbazioni atlantiche torneranno a sorvolare l'Europa centrale e a lambire anche le nostre regioni, dopo una lunga fase di stabilità.

Tra 1 e 2 novembre le nubi aumenteranno al nord e avremo le prime piogge sparse soprattutto su nordovest e arco alpino, dopodiché nei due giorni successivi un po' di instabilità raggiungerà anche le regioni centrali e meridionali. Al momento non sono previste grandi ondate di maltempo nel corso dei prossimi sette giorni, ma quantomeno torneremo a vivere giornate più autunnali che estive. Anche dal punto di vista termico, come analizzato in questo articolo, avremo un calo consistente delle temperature.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 29 ottobre: stabile su tutta Italia, ma temperature in calo al sud e medio-basso Adriatico. Valori in aumento al nord e lato tirrenico centro-settentrionale. Nebbie su valli e pianure al nord.

Domenica 30 ottobre: stabile su tutta Italia, ancora assenza di precipitazioni. Temperature in aumento al nord e lato tirrenico, stazionarie altrove.

Lunedì 31 ottobre: poche variazioni, tempo prevalentemente stabile su tutta Italia. Foschie e nebbie di notte e al mattino su pianure e valli.

Martedì 1 novembre: giornata stabile ovunque, eccetto le solite nebbie mattutine e notturne che interesseranno pianure e coste. Dal pomeriggio nubi in aumento al nordovest con rare piogge. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 2 novembre: anticiclone in graduale cedimento al nord, tornano le correnti atlantiche con nubi e piogge sparse, più consistenti a ridosso dei monti di Liguria e dell'arco alpino. Più stabile sul resto d'Italia.

Giovedì 3 novembre: piogge sparse e locali acquazzoni al nordest, peggioramento anche sulle regioni centrali. Più stabile al sud. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 4 novembre: nubi e instabilità sparsa al centro e al sud, con fenomeni più consistenti a ridosso dei monti. Più stabile al nord. Temperature in calo.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località