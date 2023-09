Meteo 7 giorni: CALDO via via sempre più forte, che aggiornamenti!

La depressione che da due giorni sta interessando il Mar Ionio continua ad intensificarsi e ad approfondirsi. Ha ormai raggiunto connotati subtropicali, caratterizzandosi da un "occhio" del ciclone ben definito e da un nucleo caldo che si autoalimenta grazie al calore emesso dal Mar Mediterraneo.

Questo ciclone sta lambendo il sud, portando addensamenti, piogge e rovesci, in particolare su Calabria ionica e in Sicilia. Continuerà in questa sua azione almeno fino a venerdì. Altrove, nulla di rilevante da segnalare: l'alta pressione africana domina incontrastata, portando stabilità e temperature superiori alle medie del periodo.

Riguardo questa ondata di caldo, che per il momento si sta concentrando principalmente sull'Europa occidentale e centrale, possiamo affermare con certezza che si espanderà anche verso est a partire dal weekend. Questa ingloberà tutta l'Italia, da nord a sud, favorendo un ulteriore aumento delle temperature.

Difatti, la prima parte della prossima settimana vedrà condizioni stabili su tutto lo stivale e temperature molto elevate, particolarmente al Nord e nelle zone interne del Centro e del Sud, dove la temperatura potrà facilmente raggiungere i 32-34°C. Per un po' di refrigerio, bisognerà attendere le ore notturne e le prime ore del mattino, grazie all'irraggiamento notturno che sta diventando sempre più efficace, permettendo una maggiore dispersione del calore accumulato durante le ore diurne.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 7 Settembre: ciclone immobilizzato nel mar Ionio, piogge e rovesci su Sicilia centro-orientale e Calabria ionica. Isolate piogge su Puglia meridionale e Basilicata. Stabile al centro e al nord con caldo senza eccessi.

Venerdì 8 Settembre: piogge e locali nubifragi possibili su Calabria ionica e Sicilia orientale. Fenomeni rari sul resto del sud. Clima fresco sul Meridione, più caldo altrove.

Sabato 9 Settembre: migliora definitivamente al sud, il ciclone si allontana. Stabile su gran parte d'Italia e caldo in aumento.

Domenica 10 Settembre: stabile da nord a sud. Caldo in intensificazione su tutta Italia, anomalie più accentuate al nord.

Lunedì 11 Settembre: generalmente stabile da nord a sud, caldo estivo, più forte al nord.

Martedì 12 Settembre: stabile su tutta Italia e caldo in leggero aumento nelle ore diurne. Massime fino a 33-34°C nelle zone interne.

Mercoledì 13 Settembre: alta pressione e caldo ovunque, leggermente più fresco solo di notte e all'alba.

