Meteo 7 giorni: caldo spazzato via, i temporali no?

L'anticiclone africano sta per battere in ritirata dopo un predominio indiscusso per quasi tre settimane, prettamente al sud. Il nord, al contrario, sta facendo i conti con temporali estremi originati dallo scontro del caldo africano proveniente da sud e dell'aria fresca atlantica.

Da questo mercoledì, tuttavia, il fresco dilagherà su tutta Italia e il calo delle temperature sarà avvertibile su tutto il territorio italiano. Le temperature torneranno a essere in linea con i valori medi di questo periodo, tra il 26 e il 28 di Luglio, perciò avremo la possibilità di godere nuovamente di un clima più fresco durante la notte e un calore più contenuto durante il giorno, proprio come ci si aspetterebbe durante l'Estate nel Mediterraneo.

Sul finire del mese tornerà un po' di caldo perlopiù al sud, ma nulla di paragonabile al grande caldo percepito in queste ultime due settimane. Il nord, invece, potrebbe fare i conti con nuovi temporali anche piuttosto intensi.

Spostandoci all'avvio di Agosto, aumentano le possibilità circa l'arrivo di una nuova ondata di fresco. Un flusso d'aria fresca proveniente dal Nord Atlantico potrebbe facilmente dirigersi verso il Mediterraneo e l'Italia, portando diversi giorni di instabilità e temperature gradevoli. Questa corrente fresca avvolgerebbe gran parte del centro e del nord, per poi raggiungere anche il sud dopo una breve fase di riscaldamento.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 26 Luglio: fresco maestrale in rapida estensione a tutta Italia, dal primo pomeriggio anche al sud. Temperature in repentino calo ovunque e afa spazzata via. Rischio temporali intensi lungo le regioni adriatiche e zone interne del centro.

Giovedì 27 Luglio: temperature in ulteriore calo, clima gradevole da nord a sud. Isolati fenomeni temporaleschi nei settori interni.

Venerdì 28 Luglio: generalmente stabile, fresco di notte e caldo nella norma di giorno.

Sabato 29 Luglio: temporali con grandinate e locali nubifragi al nord. Più stabile altrove, caldo in aumento al sud ma senza eccessi.

Domenica 30 Luglio: temporali residui al nord, stabile altrove, alta pressione delle Azzorre in rinforzo. Più caldo solo sulle isole maggiori e al sud, con punte fino a 35°C.

Lunedì 31 Luglio: ultimo giorno di Luglio con tempo generalmente stabile, eccetto qualche veloce temporale pomeridiano. Temperature in lieve aumento.

Martedì 1 Agosto: possibile nuova avvezione fresca a partire dal nord, con al seguito acquazzoni e temporali (da confermare).

