Meteo 7 giorni: caldo sempre più intenso in settimana, poi TEMPORALI?

L'alta pressione si è rafforzata nuovamente su tutto il Mediterraneo dopo il blando indebolimento dei giorni scorsi, determinante per l'arrivo di qualche intenso temporale. Ora la cupola anticiclone si sta irrobustendo nuovamente aumentando la stabilità dell'aria e facendo gradualmente salire le temperature ovunque.

Nel corso della settimana il caldo sarà nuovamente intenso su tutto il nord ed il lato tirrenico, con picchi vicini ai 38-39°C nei settori interni lontani dal mare. L'anomalia di temperatura in alta quota tra 3 e 7 agosto potrebbe superare i 5°C al nord e l'alto Tirreno.

Una lieve flessione dell'anticiclone potrebbe sopraggiungere sul finire della settimana grazie a infiltrazioni instabili dall'Atlantico e dall'est Europa, come anticipato in questo articolo. In tal caso potremo fare i conti con temporali sempre in un contesto molto disorganizzato e ancora caldo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 2 agosto: generalmente stabile con rari fenomeni sulle Alpi con sconfinamenti in pianura Padana entro sera. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Maestrale in indebolimento al sud.

Mercoledì 3 agosto: anticiclone disteso su tutta Italia, stabile ovunque e temperature in aumento graduale specie nelle massime.

Giovedì 4 agosto: stabile ma con temperature stazionarie o in leggerissimo aumento.

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna. Temperature in aumento.

Sabato 6 agosto: possibile nuovo peggioramento al nord con annesso calo termico. Stabile e caldo intenso al sud.

Domenica 7 agosto: temporali sparsi specie tra pomeriggio e sera al nord e nelle zone interne del centro e del sud. Leggero calo termico ovunque.

Lunedì 8 agosto: isolati temporali in montagna e zone interne da nord a sud, più stabile sulle coste. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località