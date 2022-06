Meteo 7 giorni: caldo predominante, ma possibilità di TEMPORALI in alcune regioni

Caldo, bel tempo e temporali di calore saranno i protagonisti della settimana su tante nostre regioni, in particolare quelle del centro e del nord: qui l'anticiclone africano sarà predominante seppur non in modo eccessivamente insistente e "opprimente". Il sud Italia, invece, negli ultimi tre giorni della settimana riceverà la visita di aria più fresca e instabile dai Balcani già anticipata in questo articolo.

Complessivamente avremo cieli sereni e clima estivo da nord a sud, soprattutto nelle ore mattutine, mentre di pomeriggio sarà facile imbattersi nei tipici temporali estivi soprattutto nelle aree interne e montuose.

Una maggior instabilità riguarderà le regioni del sud, probabilmente, tra venerdì e domenica, localmente anche sulle coste. Il tutto sarà legato ad un calo delle temperature circoscritto al Meridione, mentre sulle regioni settentrionali il caldo resisterà per tutta la settimana.

Anche l'inizio della prossima settimana sembra non riservare particolari cambiamenti del tempo: l'anticiclone sarà ancora protagonista su quasi tutta Italia, con caldo a tratti intenso al nord e sul lato tirrenico.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo. Temporali sparsi nelle aree interne da nord a sud, specie sui monti. Temperature stazionarie.

Giovedì 16 giugno: anticiclone africano in netto rinforzo ovunque, caldo fino a 37°C al nord. Isolati temporali nelle aree interne e in montagna. Temperature in aumento anche al centro e al sud.

Venerdì 17 giugno: anticiclone al nord e alto Tirreno, possibile incursione di aria instabile dai Balcani verso il centro e il sud. Rischio temporali intensi nelle aree interne. Temperature stazionarie.

Sabato 18 giugno: possibile irruzione fresca in arrivo sulle regioni del centro e del sud, con temporali diffusi e rovesci. Temperature in calo.

Domenica 19 giugno: isolati temporali, anche intensi, al sud. Più stabile sul resto d'Italia. Temperature stazionarie.

Lunedì 20 giugno: tempo generalmente stabile su quasi tutta Italia, eccetto isolati temporali pomeridiani specie nelle aree interne del sud.

Martedì 21 giugno: stabile su gran parte d'Italia e clima caldo. Isolati temporali pomeridiani e serali al nord. Possibile cambiamento marcato a partire da mercoledì 22.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località