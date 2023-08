Meteo 7 giorni: CALDO più forte, occhio alle escursioni in montagna!

L'alta pressione domina in maniera quasi incontrastata su tutto il Mediterraneo. L'unica eccezione è un nucleo fresco che si posiziona tra l'Adriatico e i Balcani, che ha l'arduo compito di tenere a bada il grande caldo subtropicale. Per tale motivo, le temperature sono complessivamente gradevoli su gran parte del Sud e del versante Adriatico. Al Nord e sul versante tirrenico, invece, si avverte un po' più di caldo, ma senza eccessi significativi.

Questa situazione persisterà almeno fino a Ferragosto. Dopodiché, il nucleo fresco verrà riassorbito dalle correnti nord europee e l'alta pressione si estenderà su tutta Italia senza distinzioni, provocando un nuovo aumento delle temperature su tutto lo stivale. Pertanto, tra il weekend e la giornata di Ferragosto, avremo un periodo generalmente stabile, con temperature in graduale aumento, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico, dove potremmo toccare picchi di 36-37°C, come illustrato in questo articolo.

Tuttavia, un avvertimento: non avremo sole e bel tempo in tutta Italia. Dato che la cupola anticiclonica non sarà particolarmente robusta, è probabile che alcuni temporali pomeridiani e serali si sviluppino sia lungo l'arco alpino e prealpino che lungo l'Appennino. Già da questo fine settimana ci aspettiamo temporali localmente intensi sulle Alpi nord-occidentali, in particolare su Piemonte, Alta Lombardia e Valle d'Aosta, con occasionali sconfinamenti sulle pianure piemontesi.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Sabato 12 Agosto: isolati temporali su Alpi e Appennino centro-meridionale. Nucleo fresco in isolamento al sud, con clima gradevole. Più caldo al nord.

Domenica 13 Agosto: rari temporali sull'Appennino meridionale, temporali e acquazzoni sparsi su Alpi e Prealpi, localmente intensi. Possibili isolati sconfinamenti sulle pianure del Nordovest in serata. Clima più gradevole al sud, più caldo al nord.

Lunedì 14 Agosto: vigilia di Ferragosto generalmente stabile, tranne rari temporali al sud e sulle Alpi. Caldo in intensificazione al nord e alto Tirreno, caldo mediterraneo altrove.

Martedì 15 Agosto: Ferragosto stabile ovunque, caldo a tratti intenso nei settori interni del centro e al nord. Caldo nella norma al sud. Qualche temporale serale al nord, specie sulle Alpi.

Mercoledì 16 Agosto: anticiclone in rinforzo ovunque, temperature in aumento anche al sud.

Giovedì 17 Agosto: caldo africano su tutta Italia ma senza eccessi importanti. Temperature massime fino a 37°C nei settori interni.

Venerdì 18 Agosto: stabile ovunque e caldo a tratti intenso nelle zone interne da nord a sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

