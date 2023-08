Meteo 7 giorni: caldo pesante in settimana, poi cambia tutto!

L'anticiclone subtropicale sta coinvolgendo tutta Italia e pare che proseguirà in questa sua azione almeno fino al termine della settimana. A differenza dei giorni scorsi, questa volta sarà l'intera Italia a subire gli effetti di questa forte ondata di caldo, che già da alcuni giorni sta interessando fortemente il nord e il medio Alto Tirreno.

Ma, come visto in questo articolo, l'apice del caldo è ancora lontano. Infatti, i giorni più caldi saranno quelli tra mercoledì e venerdì. In questi giorni le temperature massime potrebbero raggiungere i 39-40 °C in diverse località interne del Lazio, Umbria, Toscana e, localmente, anche al Nord, specie tra Bassa Lombardia ed Emilia Romagna.

La morsa del grande caldo potrebbe lentamente placarsi a partire dal fine settimana, tutto merito di una perturbazione atlantica che lentamente potrebbe avvicinarsi all'Europa e lambire la nostra penisola. Sarà il Nord Italia il primo settore a percepire un sensibile calo termico nel corso del weekend, dopodiché potrebbe estendersi anche al resto d'Italia all'inizio della prossima settimana.

Il calo termico non passerà inosservato, in quanto potrebbero verificarsi acquazzoni, temporali forti e locali grandinate a partire proprio dal settentrione. Il calo della pressione e dei geopotenziali potrebbe aprire le porte ad un nuovo periodo instabile, fresco e perturbato che potrebbe traghettarci all'inizio dell'autunno meteorologico, previsto il 1 settembre.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 22 Agosto: rari temporali pomeridiani nelle zone interne di Calabria e Sicilia, oltre che sulle Alpi. Caldo intenso ovunque, specie al nord e medio-alto Tirreno.

Mercoledì 23 Agosto: verso l'apice del caldo intenso al nord e medio-alto Tirreno, punte di 39-40°C su Lazio, Toscana, Emilia. Afa sulle coste.

Giovedì 24 Agosto: anticiclone africano su tutta Italia, caldo diffuso e intenso al nord e lato tirrenico, picchi di 40°C. Afa serale su coste e pianure.

Venerdì 25 Agosto: caldo diffuso, temperature eccezionali al nord e medio-alto Tirreno. Afa su coste e pianure anche di sera.

Sabato 26 Agosto: lieve calo termico a partire dal nord Italia, caldo intenso e afoso al centro e al sud. Sereno ovunque.

Domenica 27 Agosto: possibile cedimento dell'alta pressione a partire dal nord Italia, rischio temporali intensi. Caldo intenso al sud.

Lunedì 28 Agosto: più instabile al nord, possibili temporali in spostamento al centro. Temperature in calo ovunque.



Martedì 29 Agosto: il grande caldo si placa su tutta Italia, da valutare l

