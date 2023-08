Meteo 7 giorni: caldo intenso rimandato di qualche giorno, ecco Ferragosto!

Quanto durerà il fresco? È questa la domanda principale che in tanti si stanno ponendo in questi giorni ed ora proveremo a dare una risposta concreta. Già quest'oggi sono arrivate delle interessanti novità in tal senso: pare che le giornate gradevoli persisteranno almeno fino al termine della settimana, soprattutto al centro e al sud. Un po' più caldo sarà il clima al nord nel week-end, ma senza grandi eccessi (ve ne abbiamo parlato qui).

Insomma per tutta questa settimana potremmo stare tranquilli: farà caldo ma senza particolari eccessi. Vivremo la tipica Estate mediterranea, con giornate stabili, caldo accettabile di giorno e clima più fresco di notte. Nulla a che vedere con le notti insonni di Luglio.

Questo clima piacevole tuttavia non durerà a lungo. Come visto in questo articolo, dovremo fare i conti col ritorno del caldo proprio in prossimità di Ferragosto. Sarà un aumento termico graduale, che raggiungerà l'apice nei giorni seguenti a Ferragosto.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 9 Agosto: generalmente stabile ovunque, temperature in lieve aumento ma clima gradevole.

Giovedì 10 Agosto: anticiclone in lento rinforzo, persistono temperature non eccessive. Fresco di notte.

Venerdì 11 Agosto: anticiclone su tutta Italia, leggero aumento termico al nord, altrove temperature stazionarie e caldo senza eccessi di giorno. Fresco di notte.

Sabato 12 Agosto: tempo stabile su tutta Italia, il caldo si intensifica al nord. Punte di circa 34-35°C in Val Padana. Lieve aumento termico al centro e al sud ma senza eccessi.

Domenica 13 Agosto: poche variazioni, tempo stabile e caldo più marcato al nord rispetto al resto d'Italia. Resistono temperature estive senza eccessi.

Lunedì 14 Agosto: vigilia di Ferragosto stabile e calda ovunque. Temperature in aumento, punte di 36°C nei settori interni.

Martedì 15 Agosto: Ferragosto stabile ovunque, caldo a tratti intenso nei settori interni specie al centro, al sud e sulle isole maggiori.

