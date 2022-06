Meteo 7 giorni: caldo intenso e prolungato, spiragli solo per pochi

C'è ben poco da fare: l'anticiclone africano sarà assoluto protagonista della scena mediterranea ancora a lungo, probabilmente fino al termine del mese di giugno! Solo poche regioni potrebbero subire, in modo marginale, l'attacco di correnti atlantiche nettamente instabili che proveranno a scoraggiare l'anticiclone sul suo bordo occidentale.

L'alta pressione, tuttavia, si rivelerà un osso duro è continuerà a sorvastare il Mediterraneo in tutta tranquillità per almeno altri sette giorni. Centro e sud Italia saranno i settori più colpiti dal gran caldo, con temperature frequentemente oltre i 34-35°C. Caldo anche al nord, ma con qualche possibilità in più di osservare acquazzoni e temporali sparsi.

In verità questo flusso instabile è già presente da ieri, ma proverà ad accelerare tra venerdì e sabato e poi ancora ad inizio prossima settimana (leggi qui maggiori informazioni) producendo temporali localmente molto intensi. L'arco alpino e il nordovest vedranno piogge sparse e temporali con maggior frequenza.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 24 giugno: situazione analoga al giorno precedente. Temporali sparsi al nordovest e sulle Alpi, grande caldo altrove.

Sabato 25 giugno: Instabilità al nord con fenomeni localmente violenti. Nubi sparse al centro, ma clima molto caldo. Temperature eccezionali al sud.

Domenica 26 giugno: variabilità al nord, con temporali isolati ma forti. Stabile al centro e al sud con caldo intenso.

Lunedì 27 giugno: alta pressione ancora predominante su buona parte d'Italia. Possibile guasto in serata al nordovest e sulle Alpi a causa di un nuovo nucleo instabile proveniente dalla Francia. Temperature in aumento.

Martedì 28 giugno: isolati ma forti temporali sulle Alpi e al nordovest. Altrove situazione invariata: anticiclone predominante e forte caldo.

Mercoledì 29 giugno: temporali di calore al nord e zone interne del centro, stabile altrove. Temperature stazionarie.

Giovedì 30 giugno: anticiclone predominante e tempo stabile su quasi tutta Italia. Il caldo persiste.

