Meteo 7 giorni: caldo esagerato su diverse regioni, ma spuntano i temporali

L'intensa alta pressione subtropicale si sta rapidamente dilatando verso il Mediterraneo, affermando la sua predominanza per almeno una settimana a partire da domani!

A partire da questo venerdì dovrempo prepararci ad un aumento significativo della temperatura, particolarmente evidente dal fine settimana. L'apice del calore, comunque, sarà toccato la settimana prossima. Senza dubbio, possiamo definirla la seconda importante ondata di calore della stagione: questa, contrariamente alla prima avvenuta in giugno, potrebbe durare per un periodo più prolungato e risultare ancor più difficile da sopportare, soprattutto a causa dell'elevata umidità.

Le due isole principali saranno le prime a dover affrontare il calore africano. Le temperature massime previste per lunedì 10 luglio arriveranno a 38-39°C in molte aree italiane. Si prevede un caldo intenso in Pianura Padana, in particolare tra Emilia, Veneto e Lombardia dove l'afa sarà predominante anche di notte. Tra l'11 e il 13 luglio, raggiungeremo i temuti 40°C in Sardegna e nelle zone interne di Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio.

Ma a quanto pare per il nord Italia emergono degli aggiornamenti interessanti: a partire dal 12 luglio e poi particolarmente a metà mese i temporali potrebbero ritornare con più frequenza a causa di correnti fresche ad alta quota che potrebbero riuscire a penetrare sulla cresta dell'anticiclone subtropicale. In tale scenario potremmo incontrare fenomeni particolarmente intensi.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Venerdì 7 Luglio: stabile quasi ovunque eccetto isolati temporali montani sulle Alpi e in Appennino. Temperature in aumento.

Sabato 8 Luglio: anticiclone africano su tutta Italia e tempo stabile. Temperature in aumento.

Domenica 9 Luglio: stabile ovunque e caldo in intensificazione da nord a sud. Punte di 39°C in Sardegna e Sicilia.

Lunedì 10 Luglio: caldo intenso in tutto il Paese, con punte di 40°C sulle isole principali. Il tempo rimane stabile ovunque.

Martedì 11 Luglio: grande caldo afoso su tutta Italia, punte di 40-41°C su Sardegna, Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Abruzzo. Afa anche di sera. Possibili temporali in arrivo al nord, specie su Alpi e Prealpi.

Mercoledì 12 Luglio: possibili temporali al nord, specie su Alpi, Prealpi e pedemontane di Lombardia, Veneto, Friuli. Rischio grandinate. Temperature esagerate al sud con punte di 40-41°C nei settori interni.

Giovedì 13 Luglio: caldo diffuso specie al centro e al sud, temperature fino a 40°C nei settori interni. Afa sulle coste. Tempo più instabile al nord.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località