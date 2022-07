Meteo 7 giorni: CALDO eccezionale in settimana, ma qualche TEMPORALE spunta all'orizzonte

Le temperature aumenteranno ancora da nord a sud, soprattutto nella seconda metà della settimana. La causa? Il vasto anticiclone africano che in queste ore è in movimento dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, e che ha portato temperature clamorose e storiche oltre i 40°C in Inghilterra.

Il grande caldo, insomma, è appena iniziato. Le temperature saliranno da mercoledì su tutto il nord ed il lato tirrenico fino a 39-40°C, poi da giovedì il caldo sarà importante anche sul lato adriatico e al sud. Tra venerdì, sabato e domenica le massime potrebbero sfiorare i 41-42°C nelle aree interne di Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria. Fino a 37-40°C su Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia.

Fortunatamente si comincia ad intravedere anche qualche nota instabile all'interno di questo vastissimo anticiclone e il tanto caldo. Ci riferiamo in particolare ai giorni di sabato e domenica, quando qualche acquazzone o temporale pomeridiano/serale potrebbe raggiungere dapprima le Alpi e a seguire anche la Val Padana.

Naturalmente parliamo di fenomeni isolati, seppur localmente molto forti.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 20 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi di 38-40°C al nord e zone interne del centro e della Sardegna. Qualche temporale sulle Alpi tra pomeriggio e sera, specie Piemonte e Valle d'Aosta. Afa in aumento sulle coste.

Giovedì 21 luglio: caldo eccezionale al nord con picchi superiori ai 40°C in Val Padana, caldo intenso anche al centro e al sud. Afa sulle coste.

Venerdì 22 luglio: stabile e caldo intenso da nord a sud. Massime fino a 39-40°C in pianura Padana tra Emilia Romagna, basso Veneto, Lombardia e poi anche su Toscana, Lazio, Sardegna. Caldo intenso anche al sud con tanta afa sia di giorno che di notte.

Sabato 23 luglio: caldo intenso su tutta Italia, picchi massimi fino a 39-40°C in pianura Padana e zone interne del centro e del sud. Caldo anche di notte con temperature minime oltre 25-26°C. Isolati temporali pomeridiani e serali possibili al nord.

Domenica 24 luglio: possibile ritorno di isolati temporali sulle Alpi dopo il caldo eccezionale. Caldo intenso sul resto d'Italia con poche variazioni termiche rispetto ai giorni precedenti.

Lunedì 25 luglio: anticiclone imponente al centro e al sud con caldo e afa eccezionali. Possibile allontamento dell'anticiclone dal nord Italia, da confermare.

Martedì 26 luglio: anticiclone su tutto il centro e il sud con caldo intenso e afoso. Lieve calo termico possibile al nord.

